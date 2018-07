Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CNP Assurances a réalisé un solide premier semestre, une performance lui permettant de se placer parmi les principales hausses de l’indice SBF 120, avec un gain de 1,78% à 20 euros. Le premier assureur de personnes de France a enregistré un résultat brut d’exploitation en augmentation de 1,5% à 1,499 milliard d'euros au premier semestre. Il a même progressé de 7% à périmètre et change constants, soit une progression supérieure à celle visée cette année : "au moins 5%". Cet objectif a sans surprise été confirmé.CNP Assurances a bénéficié de son dynamisme au Brésil et en Italie, ses marchés numéro deux et trois. Dans le premier, les revenus ont augmenté de 37,4% en données comparables à 2,86 milliards d'euros et dans le second, de 39,1% à 1,927 milliard d'euros. Ces bonnes performance ont permis de plus que compenser la contraction de l'activité en France : -3,8% en organique à 11,46 milliards.Au final, son chiffre d'affaires total a atteint 16,95 milliards d'euros, en hausse de 6,6% à périmètre et change constants.Le taux de marge sur affaires nouvelles a atteint de son côté 24,3% contre 23,6% en 2017. Il s'agit de l'un des indicateurs clés du secteur, qui mesure la rentabilité des contrats d'assurance souscrits sur la période. Ce taux a bénéficié de l'amélioration du mix produits, notamment grâce au développement des unités de compte.S'agissant de sa solidité financière, CNP Assurances annonce un taux de couverture du SCR Groupe de 198%, en repli de deux points sur le semestre. Plus ce taux est élevé et plus l'assureur est en mesure d'absorber des pertes potentielles.Cette publication intervient moins de trois semaines après la décision, annoncée le 12 juillet dernier, du Directeur général, Frédéric Lavenir, de quitter ses fonctions pour raisons personnelles le 31 août prochain. Le directeur financier, Antoine Lissowski, a été nommé directeur général par intérim et un cabinet de recrutement a été mandaté pour accompagner le choix d'un nouveau directeur général.Ce départ intervient alors que la filiale bancaire de La Poste et CNP Assurances envisageraient de se rapprocher, affirme Reuters citant des sources proches du dossier. La Banque Postale reprendrait la participation de 41% de la CDC dans CNP Assurances et se renforcerait en échange au capital de La Poste.