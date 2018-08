CNP ASSURANCES : va se rapprocher de la Banque postale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le ministre de l’Economie et des Finances a confirmé sur Radio Classique le projet de création d’un grand pôle financier public via le rapprochement entre la Banque postale et CNP Assurances. Le schéma de la transaction circule sur les marchés depuis plusieurs mois. La Caisse des dépôts apporterait sa participation de près de 41% dans CNP Assurances en échange de sa montée au capital de La Poste. Bruno Le Maire a précisé ce matin que la CDC prendrait le contrôle de La Poste en détenant « plus de 50% » de son capital contre 26,32% actuellement.Dans une telle configuration, La Poste détiendrait alors plus 58% du capital de CNP car elle en détient déjà 18% via Sopassure (structure regroupant les participations dans CNP de La Banque postale et des réseaux du groupe BPCE : Caisses d'Epargne, Banques populaires et Crédit Foncier).Cette partie de la transaction n'a cependant pas été confirmée par Bruno Le Maire, qui rencontre ce matin Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et Philippe Wahl, président-directeur général du Groupe La Poste.Cette opération permettrait de renforcer La Poste, dont le métier historique, la distribution de courriers est en déclin.