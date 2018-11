CNP Assurances : 12 novembre 2018Les collaborateurs de CNP Assurances font le tour de la terre pour soutenir la lutte contre les inégalités dans le monde

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 12 novembre 2018

Les collaborateurs de CNP Assurances font le tour de la terre pour soutenir la lutte contre les inégalités dans le monde

Avec l'opération solidaire « Let's Move », les collaborateurs de CNP Assurances ont relevé le défi de parcourir 40 000 km à pied, soit l'équivalent d'un tour du monde, pour soutenir la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le monde. L'objectif étant atteint, le mécénat de CNP Assurances va verser 30 000 € à 3 associations: Action contre la faim, Oxfam et Plan international.

Pendant un mois, l'activité physique (marche, course, vélo ou autres activités sportives) des collaborateurs de CNP Assurances a été comptabilisée via leur smartphone ou leur montre connectée. 1 147 collaborateurs ont participé à l'opération au quotidien : emprunter les escaliers plutôt que l'ascenseur, se déplacer dans le bureau de son collègue au lieu de lui téléphoner, faire un peu de sport pour décompresser après le travail, marcher pourremplacer les transports...

L'année dernière, l'opération appelée « Mets tes Baskets » avait déjà permis de collecter 20 280 € au profit de 10 associations, mobilisant plus de 250 collaborateurs de l'entreprise. Pour cette deuxième édition, le challenge s'est ouvert à la totalité du groupe incluant les filiales européennes et d'Amérique latine.

Action contre la faim, Oxfam et Plan International sont trois ONG qui luttent au quotidien contre la faim, la pauvreté et les inégalités dans le monde.

1

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le 1erassureur de personnes en France avec un résultat net de 1 285 M€ en 2017. Le Groupe est présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son second marché.

Il compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne innovantes. Elles sont distribuées par de nombreux partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).

Contacts presse

CNP Assurances :

Florence de Montmarin | 01 42 18 86 51Tamara Bernard | 01 42 18 86 19servicepresse@cnp.fr

Suivez nous sur :