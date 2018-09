CNP Assurances : 13 septembre 2018CNP Assurances toujours plus proche des start-up au France Digitale Day

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13 septembre 2018

CNP Assurances toujours plus proche des start-up au France Digitale Day

CNP Assurances est pour la 3eannée consécutive partenaire du France Digitale Day, qui se déroulera le 25 septembre 2018 au Musée des Arts forains à Paris. Youse, 1èrestart-up 100% online de CNP Assurances lancée en juin 2018, y sera représentée.L'évènement seraégalementl'occasionpour Open CNP, leprogramme d'investissement et d'accompagnement des start-up innovantes du Groupe, de rencontrer des nouveaux porteurs de projets.

Réunion annuelle des entrepreneurs et investisseurs du monde entier, France Digital Day sera pour CNP Assurancesl'opportunité de mieux faire connaître sa start-up Youse. Lancée il y a 3 mois, la plateforme propose une solution de garantie locative inédite. Sur un marché de l'immobilier tendu, Youse facilite l'accès aulogement pour les locataires en rassurant le propriétaire et se positionne en véritable tiers de confiance entre les deux parties. Depuis son lancement, Yousea déjà permis à 300 personnes d'accéder au marché de la location.

Deux ans auparavant lors de ce même événement,l'assureurprésentait son programme Open CNP et annonçait uneenveloppe de 100 M€ à déployer sur 5 ans.Aujourd'hui,Open CNP a déjà réalisé un tiers de ce programme en soutenant activement 6 start-up innovantes. Lors de France Digitale Day, le corner Open CNP accueillera les entrepreneurs qui pourront ainsi échanger avec les experts et « pitcher » leur projet.

1

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le 1erassureur de personnes en France avec un résultat net de 1 285 M€ en 2017. Le Groupe est présenten Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son second marché.

Il compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dansle monde et plus de 14 millions en épargne/retraite.Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne innovantes. Elles sont distribuées par de nombreux partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des

Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l'Etatfrançais).

Contacts presse

CNP Assurances :

Florence de Montmarin | 01 42 18 86 51 Tamara Bernard | 01 42 18 86 19servicepresse@cnp.fr

Suivez nous sur :

Pour contacter Open CNP :opencnp@cnp.fr