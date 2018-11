CNP Assurances : 15 novembre 2018Antoine Lissowski nommé directeur général de CNP Assurances

Le 15 Novembre 2018,

Le conseil d'administration de CNP Assurances a approuvé aujourd'hui la nomination d'Antoine Lissowski en qualité de directeur général de CNP Assurances.

Le conseil d'administration de CNP Assurances a, après avis de son comité des rémunérations et des nominations, approuvé la nomination d'Antoine Lissowski en qualité de directeur général de CNP Assurances. Antoine Lissowski était directeur général par intérim depuis le 1er septembre 2018.

« Les compétences d'Antoine Lissowski, directeur général adjoint depuis 2007, et sa parfaite connaissance de l'entreprise ont amené le conseil d'administration à décider à l'unanimité de le nommer directeur général de CNP Assurances. Il saura réaliser, avec tous les collaborateurs, une grande ambition pour CNP Assurances, au bénéfice de l'ensemble de nos actionnaires, partenaires et clients, dans ce moment particulier de la vie de l'entreprise.» a commenté Jean-Paul Faugère, président du conseil d'administration de CNP Assurances.

A l'occasion de sa nomination Antoine Lissowski a déclaré : «Je suis heureux et honoré de la confiance que m'accorde le conseil d'administration à un moment clé de la vie de l'entreprise. Je vais m'attacher, avec le concours de l'ensemble des équipes de CNP Assurances, à renforcer la croissance du Groupe avec ses partenaires en France et à l'international.»

Le conseil d'administration a également désigné Xavier Larnaudie-Eiffel, directeur général adjoint, en qualité de « deuxième dirigeant effectif » au sens de la règlementation.

Antoine Lissowski est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'Ecole nationale d'administration. Il a débuté sa carrière à la Caisse des dépôts et consignations en qualité de responsable de la trésorerie devises et des eurocrédits (1982-1985). Chargé de mission à la Commission des opérations de bourse (COB) en 1985, il a animé les premiers groupes de travail sur la déontologie des activités financières.

En 1988, il réintègre la Caisse des dépôts en qualité de responsable du développement commercial des activités sur les marchés monétaires et obligataires.

En 1990, il devient directeur général de la Caisse autonome de refinancement (CAR - Groupe Caisse des dépôts) puis, en 1992, directeur financier à la direction des activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts. En 2000, à sa création, il prend la direction financière de CDC IXIS puis la responsabilité de la direction compte propre en 2002.

En décembre 2003, il devient membre du directoire de CNP Assurances, président de la Commission plénière économique et financière à la FFSA (devenue FFA, Fédération française de l'assurance).

De juillet 2013 à 2018, Antoine Lissowski est directeur général adjoint, directeur financier de CNP Assurances, et est nommé directeur général par intérim le 1er septembre 2018.

Xavier Larnaudie-Eiffel est diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (1982). Sous-préfet jusqu'en 1986, il rejoint la direction du Trésor où il exerce jusqu'en 1993 différentes responsabilités et s'occupe particulièrement des questions internationales et monétaires européennes.

Nommé conseiller du Ministre de l'Economie en 1993, chargé des affaires européennes et internationales, il devient en 1994 sous-directeur des assurances à la direction du Trésor avec pour mission, notamment, la réglementation et la surveillance du secteur assurances.

De 1995 à 2000, Xavier Larnaudie-Eiffel est directeur de cabinet du Commissaire européen aux affaires économiques et monétaires. A ce titre, il se consacre essentiellement à la mise en place de l'euro.

En mars 2000, il devient vice-président de Solving International, en charge des secteurs financiers et bancaires pour l'Europe et le Brésil. Membre du directoire de CNP Assurances depuis décembre 2003 et directeur général adjoint depuis le 10 juillet 2007.

Xavier Larnaudie-Eiffel est président de la commission des assurances de personnes d'Insurance Europe (Bruxelles) et du comité vie de la FFA (Fédération Française de l'Assurance) et membre du groupe de travail IRSG (Insurance and Reinsurance Stakeholder Group) de l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority).

