CNP Assurances : 16 novembre 2018Indicateurs de résultat au 30 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 novembre 2018

Indicateurs de résultat au 30 septembre 2018

Résultat netde 955 M€en hausse de 3,1 % Taux de couverture du SCR Groupe1de 193 %

ÉLÉMENTS CLÉS

Croissance de3,1 % du chiffre d'affaires (+ 6,6 % à périmètre et change constants) sous les effets d'une dynamique favorable du volume d'unités de compte (+ 19,5 %) et d'une très forte croissance de l'épargne haut de gamme de CNPPatrimoine et CNP Luxembourg

Part d'unités de compte dans le chiffre d'affaires épargne/retraite en progressionen France à 23,1 % (contre 20,4 % un an plus tôt) et dans le monde à 42,2 % (contre 37,6 % un an plus tôt)

Maintien du taux de marge sur affaires nouvelles1à un niveau élevé (22,7 % contre 23,6 % surl'année 2017)

Résultat brut d'exploitation de2 169M€ en hausse de1,9 % (+ 8,9 % à périmètre et change constants2)

Résultat net part du Groupe de 955M€ en hausse de 3,1 % (+ 5,1 % à périmètre et change constants2)

Taux de couverture du SCR Groupe1de 193 % (198 % à fin juin 2018)

Antoine Lissowski, directeur général, a déclaré :

« CNP Assurances réalise une très bonne performance sur les neufpremiers mois de l'année, grâce à un mixproduitsqui s'amélioreen France et aux mesures prises pour accroître notre efficacité au service des clients. Nous confirmons donc notre objectif de croissancedu résultat brut d'exploitation en2018.»

Les indicateurs de résultat au 30 septembre 2018, qui ne font pas l'objet d'une opinion des commissaires aux comptes de CNP Assurances, ont été examinés parle conseil d'administration qui s'est réuni le15 novembre2018. Ce communiqué contient un certain nombre d'indicateurs alternatifs de performance (IAP).

Les définitions et modes de calcul de ces IAP sont disponibles sur le site internet dédié aux actionnaires et investisseurswww.cnp.fr/analyste-investisseur(section Résultats 2018).

1Intégrant dès aujourd'hui les impacts du nouvel accord de distribution exclusif au Brésil.

2Cours de change moyen :

Au 30.09.2018: Brésil : 1 € = 4,30 BRL ; Argentine : 1 € = 29,85 ARSAu 30.09.2017: Brésil : 1 € = 3,54 BRL ; Argentine : 1 € = 18,13 ARS

Dans le comparatif à périmètre constant, les contributions de CNP Luxembourg et de Holding d'Infrastructures Gazières (investissement au capital de GRTgaz) ont été sorties du périmètre 2018.

1

1.

Activité et marge sur affaires nouvelles au 30 septembre 2018

CNP Assurances a annoncé le 30 août 2018 la conclusion d'un protocole d'accord engageant, prévoyant un nouvel accord de distribution exclusif à long terme jusqu'au 13 février 2041 au Brésil dansle réseau de Caixa

Econômica Federal (CEF). Lesindicateurs IFRStiendront compte de ce nouvel accord lors de la réalisation de la transaction, qui reste encore soumise à différentes conditions suspensives et devrait intervenir en 2019.

Dans un souci de prudence et de transparence, CNP Assurances a décidé d'intégrer dès aujourd'hui les impacts

de ce nouvel accord sur lesindicateurs Solvabilité 2 et MCEV.

Le chiffre d'affairesatteint 24,6Md€,en hausse de 3,1 % (+ 6,6 % à périmètre et change constants).

En France,le chiffre d'affairess'établit à 16,6Md€, en baisse de 3,4 %.

En épargne/retraite, le chiffre d'affairesde 13,3Md€est en diminution de 2,8 % avec une évolution favorable du mix produit: le chiffre d'affaires eneuro se contracte de 6,2 %,tandis que le chiffre d'affaires

en unités de compte (UC) est en forte hausse de 10,2 %. La partd'UCdansl'activité épargne/retraiteest en forte progression et atteint 23,1 % (contre 20,4 % un an plus tôt). CNP Patrimoine, l'activité épargnehaut de gamme en modèle ouvert, est désormais le 3èmeréseau de distribution en France3avec un chiffred'affaires de 1,7 Md€ (contre 0,7 Md€ un an plus tôt)et uneexcellente part d'UC de 44 %. La collecte nette épargne/retraite est de + 1,9Md€ pour les contrats en UC, et de - 4,2Md€ pour les contrats en euro.

En prévoyance/protection,le chiffre d'affaires atteint 3,2 Md€, en baisse de 5,7 %. En prévoyance et santé,l'activité est en croissance de 2,2 % à 1,3 Md€. L'assurance emprunteur baisse de 10,2 % à 2,0 Md€.Cette diminution reflète l'impact comptable des nouveaux accords avec le Crédit Agricole, qui actent le

passage d'un dispositif de réassurance à un dispositif de coassurance (effet comptable sans impact surl'exposition économique). Hormis cet impact, le chiffre d'affaires emprunteurest quasi-stable à fin

septembre 2018.

Le taux de marge sur affaires nouvelless'établit à 23,2 % (contre 21,5 %sur l'année2017) grâce à l'améliorationdu mix produits en épargne/retraite et des conditions économiques.

En Amérique latine, le chiffre d'affaires atteint4,0Md€, en hausse de 2,5 %. A change constant, la hausse atteint 24,9 % et traduit la poursuite en 2018 des très bonnes performances opérationnelles de la filiale brésilienne.Dans l'attente de la levée desdifférentes conditions suspensives du nouvel accord de distribution,l'accord de distribution actuel reste en vigueur, sans impact surle chiffre d'affaires.

En épargne/retraite,le chiffre d'affairesde 2,9 Md€progresse de 13,6 % (+ 38,2 % à change constant),

porté principalementpar l'activité retraite. Caixa Seguradora continue de surperformer le marché brésiliende l'assurance et d'accroitre sa part de marché qui atteint désormais 10,2 % (contre 8,1 % à fin2017).

Lapart d'UC dans le chiffre d'affairesse maintient à 98,7 %. La collecte nette épargne/retraite est en forte progression, et atteint 1,7Md€en quasi-totalité en UC.

En prévoyance/protection, le chiffre d'affaires de1,1Md€ est en baisse de18,8 % (- 0,7 % à change constant).La légère baisse du chiffre d'affaires emprunteur(- 1,5 % à change constant) résulte

principalementd'une régularisationponctuelle de primes en assurance emprunteur (hipotecario)et d'un durcissement de la politique d'octroi des crédits de Caixa Econômica Federal.

Le taux de marge sur affaires nouvelles reste à un niveau élevé (25,6 %). Il baisse néanmoins par rapport à fin décembre 2017 (32,6%), sousl'effet d'un mix produits moins favorable etde la prise en compte par anticipation du changement de droits économiques de 51,75 % à 40 % sur le périmètre visé par le nouvel accord de distribution (vida, prestamista, previdência4).

3Cf. tableau en annexe p.7.

4Prévoyance, assurance emprunteur consommation, retraite.

En Europe hors France,le chiffre d'affairesatteint 4,0 Md€, en progression de 44,8 % (+ 29,4 % à périmètre constant).

En épargne/retraite, le chiffre d'affairesde 3,2Md€est en hausse de 57,3 % (+ 36,7 % à périmètre constant), porté parl'entrée en vigueur des nouveaux accords de distributionavec UniCredit qui ont pour effet une augmentationde 32 % du chiffre d'affaires enUC de la filiale italienne. L'activité épargne haut degamme réalisée via la filiale CNP Luxembourgs'avèreégalement très dynamique, avecun chiffre d'affairessur neuf mois de 423M€,dont 47 % en UC, et unobjectif annuel d'au moins 600 M€. La collecte nette estpositive à 1,3 Md€ (+ 1,2 Md€ en UC et + 0,1 Md€ en euro).

Le chiffre d'affaires prévoyance/protectionatteint 0,7Md€, laprogression de 7,7 % étant portée par la poursuite du développement de CNP Santander (+ 8,1 %) et de CNP UniCredit Vita (+ 17,8 % en prévoyance/protection).

Le taux de marge sur affaires nouvelles atteint 15,8 %(contre 19,1 % sur l'année 2017) du fait de la forte croissance relative de l'activité d'épargne.

Les encours moyens nets du Groupes'établissentà 313,7Md€contre 309,7Md€à fin septembre 2017 (+ 4,0Md€ soit +1,3 %).

2.

Indicateurs de résultat au 30 septembre 2018

Le produit net d'assurance (PNA)est en hausse de 2,2 % à 2 245M€ (+ 10,1 % à périmètre et change constants).

En France, le PNA atteint 1 283 M€en hausse de 5,5 %, porté par une amélioration de la sinistralité sur exercices antérieurs en prévoyance, une croissance des encours en unités de compte en épargne et une amélioration des marges techniques en retraite collective.

En Amérique latine, le PNA de 787M€est en légère hausse de 0,3 % (+ 22,5 % à change constant) sousl'effetde la forte croissance des encours en retraite,d'une améliorationde la sinistralité en prévoyance/protectionet d'une reprise exceptionnelle de provision en raison d'uneévolution de la réglementation locale sur le calcul des engagements en emprunteur immobilier.

En Europe hors France, le PNA atteint 175M€, en baissede 10,8 %. Comme indiqué précédemment, le nouvel accord de distribution avec UniCredit entré en vigueur au 1erjanvier 2018 prévoit, pendant la première période de 3 ans, le versement par la filiale commune CNP UniCredit Vita de commissions plus élevées que celles de l'accord précédent. Le PNA de CNP Santander continue par ailleurs sur sa très bonne dynamique (+ 21,8 %), du fait de la croissance soutenuede l'activitéen Pologne, en Espagne, en Italie et en Scandinavie.

Les revenus du compte propres'élèvent à 592M€, en baisse de 1,6 % (- 0,5 % à périmètre et change constants). La baisse des revenus du compte propre sur le 3èmetrimestre 2018s'explique parla baisse des tauxd'intérêten Europe et au Brésil5et des amortissements exceptionnels de projets informatiques, partiellement compensés par des réalisations de plus-values obligataires en France.

Les revenus totauxs'établissent à 2 837M€,en hausse de 1,4 % (+ 7,8 % à périmètre et change constants).

Les frais de gestions'établissentà 668M€, en baisse de 0,1 % (+ 4,4 % à périmètre et change constants).

CNPAssurances confirme l'objectif à fin 2018 d'une réduction récurrente de la base de coûts de 60 M€ en annéepleine.

Lecoefficient d'exploitationreste à un très bon niveau de 29,8 % (30,5 % il y a un an).

5Le taux directeur de la banque centrale brésilienne est passé de 8,25 % au 30 septembre 2017 à 6,50 % au 30 septembre 2018.

Le résultat brut d'exploitation (RBE)s'élève à 2 169M€, en hausse de 1,9 % (+ 8,9 % à périmètre et change constants).

Le résultat net part du Groupe (RNPG)enregistre une progression de 3,1% pour s'établir à 955M€(+ 5,1 % à périmètre et change constants).

L'actif net comptableIFRSatteint 16,2 Md€à fin septembre 2018, soit 23,55€/ action (contre 24,02€/ action à fin 2017).

Le taux de couverture du SCR Groupeest de 193 % à fin septembre 2018, contre 198 % à fin juin 2018. Cette baisse est liée à la prise en compte par anticipation du paiement de 4,65 MdsR$ que CNP Assurances effectuera lorsque les différentes conditions suspensives du nouvel accord de distribution au Brésil auront été levées, légèrement atténuée par les impacts positifs sur le 3èmetrimestre des effets de marché. Ce taux decouverture à fin septembre n'intègre pas le remboursement de 500 M$ de titres subordonnés Tier 1 intervenu le 18 octobre 2018.

*****

CNP Assurances confirme son objectif de croissance organique du RBEd'au moins 5% en 2018 par rapport à 2017.

(M€) 9M 2018 9M 2017 Var. (%) Var. à périmètre etchange constants (%) Chiffre d'affaires 24 581 23 834 3,1 6,6 Encours moyens nets 313 662 309 670 1,3 - Revenus totaux 2 837 2 798 1,4 7,8 Produit net d'assurance (PNA) dont: 2 245 2 196 2,2 10,1 France 1 283 1 217 5,5 5,5 Amérique latine 787 784 0,3 22,5 Europe hors France 175 196 -10,8 -11,2 Revenus du compte propre 592 602 -1,6 -0,5 Frais de gestion dont : 668 669 -0,1 4,4 France 443 434 2,1 2,1 Amérique latine hors Youse 113 127 -10,7 10,7 Youse 24 27 -8,1 11,7 Europe hors France 87 82 6,7 4,1 Résultat brut d'exploitation (RBE) 2 169 2 129 1,9 8,9 Charges de financement -184 -194 -5,0 -5,0 Impôts sur les résultats -719 -691 4,1 14,9 Intérêts minoritaires et mises en équivalence -195 -250 -22,3 1,6 Plus-values nettes & effetfair value 136 158 -13,6 -11,3 Eléments non-récurrents -253 -226 11,8 11,8 Résultat net part du Groupe (RNPG) 955 926 3,1 5,1

ANNEXES

Chiffre d'affaires par pays

(M€) 9M 2018 9M 2017 Variation (%) Variation à périmètre et change constants (%) France 16 564 17 148 -3,4 -1,3 Brésil 4 016 3 906 2,8 25,0 Italie 2 775 2 044 35,8 35,8 Luxembourg(1) 423 0 ns ns Allemagne 361 346 4,3 4,3 Espagne 193 153 26,2 26,2 Chypre 111 104 6,3 6,3 Pologne 61 50 22,6 22,6 Scandinavie 39 36 9,3 9,3 Argentine 22 31 -29,8 15,6 Autres hors France 16 15 5,2 5,2 Total hors France 8 017 6 685 19,9 32,2 Total 24 581 23 834 3,1 6,6 (1)

CNP Luxembourg a été consolidée pour la première fois au 31 décembre 2017.

Chiffre d'affaires par segment