CNP Assurances : 24 septembre 2018CNP Patrimoine lance son offre d’investissement de conviction CNP Ethique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 septembre 2018

CNP Patrimoine lance son offre d'investissementde conviction CNP Ethique

Pour les épargnants souhaitant concilier éthique, objectif de performance et diversification, CNP Patrimoine, la structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale, présente son offre de supports financiers sélectionnés selon les critères ESG.

A l'occasion de la semaine de la Finance responsable (27 septembre au 4 octobre 2018), CNP Patrimoineprésente son offre CNP Ethique pour partager avec ses partenaires distributeurs et leurs clientsl'engagement fortdu groupe CNP Assurances dans les investissements responsables. Cette offre leur permet de disposer dans lescontrats d'assurance vie etde capitalisation multi supports (gamme CNP Patrimoine),d'une sélection de 22 supports financiers qui répondent à des critères éthiques et responsables classés «Morningstar Sustainable».

«En orientant son épargne dans des entreprises respectueuses des critères environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance,l'investisseur lui donneun sens sans sacrifier la performance» indique Marine de Bouchony, directrice de CNP Patrimoine.

«L'offre CNP Ethique répond à une demande croissantesur le marché de l'épargne patrimoniale d'outils dediversification à long terme» précise François Guilgot, directeur de CNP Patrimoine.

L'offreCNPEthique est d'ores et déjà disponible auprès des partenaires de CNP Patrimoine, banques privées, plateformes de CGPI etfamily officers.

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le 1erassureur de personnes en France avec un résultat net de 1 285 M€ en 2017. Le Groupe est présent en Europe et en

Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son second marché.

Il compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne innovantes. Elles sont distribuéespar de nombreux partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100% online, et aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des Dépôts, La Banque

Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).

À propos de CNP Patrimoine

Créée en 2014, CNP Patrimoine est la structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale.En s'appuyant sur une équipepluridisciplinaire (responsables commerciaux, actuaires, juristes, concepteurs et experts produits, spécialistes financiers, ingénieurs patrimoniaux, back et middle office), CNP Patrimoine offre une prestation complète de services aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine et à leurs clients. De la conception de produits sur-mesure à la gestion des contrats en passant par l'accompagnement patrimonial assurances, CNP Patrimoine maîtrise toute la chaîne de valeur de l'épargne haut de gamme. CNP Patrimoine propose trois formesde pilotage du capital : gestion sous mandat, gestion libre conseillée, gestion libre.CNP Patrimoine s'appuie également sur CNP Luxembourg, filiale deCNP Assurances créée en 2015 pour accélérer le déploiement haut-de-gamme de CNP Assurances sur le marché européen, elle est consolidée depuis le 31 décembre 2017.

Contacts

Presse

Florence de Montmarin | 01 42 18 86 51 Tamara Bernard | 01 42 18 86 19

servicepresse@cnp.fr

