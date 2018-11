CNP Assurances : 27 novembre 2018Sarcelles implantera la 2e Ideas Box Santé de la Fondation CNP Assurances

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 novembre 2018

Sarcelles implantera la 2eIdeas Box Santé

Fondation CNP Assurances

Bibliothèques Sans Frontières et la Fondation CNP Assurances annoncent que la ville de Sarcelles en Île-de-France a remporté leur appel à projet pour implanter la secondeIdeas Box Santéet lutter contre les inégalités sociales de santé.

Après la communauté d'agglomération du Boulonnais en septembre 2017, Sarcelles (Val d'Oise) pourra à son tour installer ce dispositif novateur pour soutenir sa politique de prévention de santé auprès de ses habitants et notamment auprès des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

La ville de Sarcelles mène depuis longtemps une politique engagée auprès des jeunes et des enfants des quartiers prioritaires grâce à un réseau solide de partenaires qui permet de proposer des activités variées pendant les temps scolaires, périscolaires et les vacances. Notons l'existence de nombreuses associations et structures (service des sports, école municipale de football, médiathèque, association de rugby de la ville…) ainsi qu'un programme de réussite éducative pour la mise en place d'un accompagnement individualisé des jeunes…

Véritable médiathèque en kit, prête à l'emploi et mobile, l'Ideas Box Santéde la Fondation CNP Assurances tient sur deux palettes et s'ouvre en moins de 20 minutes pour créer un espace d'informations de 100 m2. Fournie avec une vingtaine de tablettes tactiles, quatre ordinateurs, plusieurs liseuses, des livres, un module cinéma et une connexion internet, ce dispositif est un outil d'innovation et de découverte qui met à disposition des jeunes un espace composé de ressources éducatives relatives aux questions de santé (livre, magazine, sites internet…).

Avec l'Ideas Box Santéde la Fondation CNP Assurances, Sarcelles se concentrera sur quatre thématiques déterminées par le Pôle Education de la ville : le bien-être et le mal-être, les relations sexuelles et affectives, l'accès aux droits et aux soins et enfin la prévention liée aux consommations de drogues.

Pour sensibiliser le plus grand nombre, l'Ideas Box Santésera également déployée en direction des parents, des professionnels et de la population de la ville.

Bibliothèques sans Frontières et la Fondation CNP Assurances accompagneront la ville tout au long du déploiement de l'Ideas Box Santé.

À propos de la Fondation CNP Assurances

Au service des grands enjeux de santé publique depuis plus de vingt ans, la Fondation CNP Assurances a décidé en 2015 d'intensifier son engagement et de faire de la réduction des inégalités sociales en matière de santé son axe prioritaire, en soutenant des projets d'envergure nationale, faisant écho à ses valeurs et impliquant la jeunesse. Elle poursuit parallèlement son engagement initié en 2009 dans l'amélioration de la prise en charge de l'arrêt cardiaque et les premiers secours. Elle est dotée d'un programme d'actions pluriannuel de 4 millions d'euros consacré exclusivement aux projets qu'elle soutient. La Fondation CNP Assurances est signataire de la Charte du Mécénat d'Entreprise réalisée par Admical.

À propos de Bibliothèques Sans Frontières

Bibliothèques Sans Frontières œuvre pour que chaque femme et chaque homme, à travers le monde, puisse vivre dignement et s'épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux bibliothèques, à l'information et à l'éducation et ce, dans un souci constant de promotion de la diversité culturelle. Depuis sa création en 2007, Bibliothèques Sans Frontières participe à inventer la bibliothèque du 21ème siècle. Plus qu'une simple collection de livres, la bibliothèque a aujourd'hui un impact transversal sur la société depuis la lutte contre la précarité et les inégalités sociales jusqu'au renforcement des compétences des populations en passant par la stimulation des énergies créatrices et de l'entrepreneuriat.