CNP Assurances : 28 novembre 2018CNP Assurances annonce de nouvelles ambitions pour se désengager de l’industrie du charbon

Paris, le 28 novembre 2018

CNP Assurances annonce de nouvelles ambitions pour se désengager del'industrie ducharbon

Fortement engagée dans la lutte contre le changement climatique, CNP Assurances annonce, à quelques jours de la COP 24, de nouveaux objectifs pour réduire son exposition au charbon thermique,sourced'énergie la plus émettricede gaz à effet de serre.

Le Groupe s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d'affaires (contre 15 % auparavant) est liéau charbon thermique. Pour aller plus loin, il s'engage également à ne plus investir dans lesentreprises les plus impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon.

CNP Assurances entend en parallèle continuer à accompagner les efforts des entreprises qui prouveraient leurvolonté d'arrêterlecharbon thermique en réorientant leurs investissements vers d'autres énergies.

CNP Assurances confirme,d'autre part,sonobjectif de réduction de l'empreinte carbone de son portefeuilleactions de 47 % pour atteindre0,25 teqCO2/K€ investià fin 20211, celuid'abaisser de20 % la consommationd'énergie de son patrimoine immobilier à l'horizon 2020et celui de réaliser5 Md€ de nouveaux investissements enfaveur de la transition énergétique et écologique (TEE) à horizon 2021.

Le Groupe avait par ailleurs un objectif d'atteindre 3Md€ d'investissements verts à fin 2018, objectif d'ores et déjà atteint à fin septembre 2018.

1Depuis 2014

