CNP Assurances : 4 décembre 2018CNP Assurances récompense l’entreprise citoyenne à l’occasion des 14e Trophées APAJH

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 décembre 2018

CNP Assurances récompense l'entreprise citoyenne à l'occasion des 14eTrophées APAJH

En soutenant les Trophées APAJH pour la 14eannée consécutive, CNP Assurances confirme son engagement en faveur de l'insertion, de la lutte contre la discrimination et du maintien dans l'emploi despersonnes en situation de handicap.

A l'occasion de la cérémonie des Trophées APAJH, qui s'est tenue le 3 décembre 2018 à Paris, CNP Assurances a remis le prix de « l'Entreprise Citoyenne » au restaurantLe Refletà Nantes. Cet établissement, considéré comme un véritable lieu de partage et de convivialité, contribue à changer le regard sur le handicap en employant, en salle et en cuisine, des personnes atteintes de trisomie 21.Une initiative qui leur permet de mieux s'insérer dans le milieu professionnel et dans la société en général. Fort de son succès, un second restaurant « Le Reflet » ouvrira à Paris courant 2019.

Les Trophées APAJH (association pour adultes et jeunes handicapés) récompensent chaque année les initiativespubliques et privées en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap.

CNP Assurances est engagé depuis 1995 dans une démarche de promotion de la diversité et de la non-discrimination et, à ce titre, soutient les initiatives citoyennes.

© Dominique Croizet

1

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le 1erassureur de personnes en France avec un résultat net de 1 285 M€ en 2017. Le Groupe est présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2emarché.

Il compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne innovantes. Elles sont distribuées par de nombreux partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).

Contacts Presse

CNP Assurances

Florence de Montmarin | 01 42 18 86 51Tamara Bernard | 01 42 18 86 19

servicepresse@cnp.fr

Suivez nous sur :