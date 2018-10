CNP Assurances : 4 octobre 2018CNP Assurances à la 76e place du classement Equileap pour l’égalité femmes-hommes

CNP Assurances se hisse à la 76e place mondiale du classement Equileap pour l'égalité femmes-hommes. Basé sur 19 critères, l'indice Equileap Gender Equality a permis d'examiner la situation de 3 206 entreprises de 23 pays industrialisés.

Equileap, qui s'est donné pour mission d'accélérer le progrès vers l'égalité femmes-hommes dans le domaine professionnel, a pour la première année distingué CNP Assurances qui se classe au 76e rang mondial et à la 3e place du secteur financier français.

Pour établir son classement Global Gender Equality Ranking 2018, Equileap a analysé des données de 3 206 entreprises mondiales affichant une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars, dans 23 pays. Chaque entreprise est notée sur 19 critères tels que l'égalité dans la rémunération, la mixité des instances de gouvernance ou encore l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée… Les informations sont issues de sources publiques et analysées en collaboration avec le Sustainable Finance Group of Maastricht University.

Pour CNP Assurances la mixité et l'égalité des chances sont le résultat d'un engagement de long terme : en février 2017, CNP Assurances recevait le Grand Prix de la Mixité dans la catégorie Entreprises de moins de 10 000 salariés. La même année, le Groupe signait son 3e accord sur l'égalité professionnelle femmes-hommes intégré dans le nouvel accord qualité de vie au travail (QVT) 2017-2019. Il contient des objectifs chiffrés en termes de mixité, promotion, formation et conciliation vie professionnelle/vie privée. En 2017 également, l'ensemble du comité exécutif signait la Charte des 15 engagements pour l'équilibre des temps de vie des salariés mise en place par le Secrétariat d'Etat en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes.

CNP Assurances compte 52 % de femmes cadres et affiche une quasi parité femmes-hommes dans ses instances de gouvernance et notamment dans son conseil d'administration. Les 5 femmes (sur un total de 12 membres) de son comité exécutif occupent des fonctions stratégiques pour le Groupe.

"La mixité et l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise représentent de puissants leviers de performance, en stimulant notamment la créativité et la capacité d'innovation des équipes. Résultat d'un engagement durable de CNP Assurances, elle contribue également à l'accélération de la transformation de l'entreprise". Bérangère Grandjean