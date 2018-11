CNP Assurances : 6 novembre 2018CNP Assurances et Lydia lancent deux assurances mobiles nouvelle génération

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 6 novembre 2018

CNP Assurances et Lydia lancent deux assurances mobiles nouvelle génération

Depuis son application mobile de paiement instantané, la start-up française Lydia propose désormais à ses utilisateurs d'assurer,avec l'aide deCNP Assurances,l'ensemble de leurs appareils mobiles, en moins de deux minutes.

L'application Lydia permet désormais de protéger le téléphone et tous les équipements mobiles de ses utilisateursà travers deux offres :

- l'assurance deson smartphone contre la casse etl'oxydation pour moins d'un euro par semaine, soit4,29€/mois;

-l'assurancede tous ses appareils nomades (ordinateurs portables, tablettes, casques audio, montres connectées,…) avec une couverture étendue contre le vol, pour un montant de 9,99€/mois.

Lydia et CNP Assurances proposent des conditions d'accès à l'assuranceet de couverture plus simples : adhésion en 2 minutes,pas de franchise, pas d'engagement, pas de délai de carence et une souscription effectiveimmédiatement. L'offre concernetout appareil mobile, quelle que soit la marque ou le modèle.

Pour une prise en charge rapide et efficace des dommages, Lydia etCNP Assurances s'appuient sur SPB, expert dans la gestion des garanties liées aux produits nomades.

A propos de Lydia

Lancée en 2013 par Cyril Chiche et Antoine Porte, Lydia est une application de paiement instantané permettant de tout régler avec son smartphone. Au-delà de rembourser ses proches avec son téléphone, l'application permet de dépenser l'argent qui setrouvesur son compte Lydia dans n'importe quel magasin, sur tous les sites Internet et dans les applications.

Forte de 1,5 million d'utilisateurs, Lydia connaît une très forte croissance, avec plus de 3 500 comptes ouverts chaque jour.

Soutenue dans sa croissance par CNP Assurances, XAnge, NewAlpha Fintech, ODDO BHF et Groupe Duval, Lydia a levé plusde 23 millions d'euros depuis sa création, dont 13 millions d'euros en février 2018. L'entreprise a été nommée comme l'une des 25 start-ups les plus attractives enFrance en 2018 par LinkedIn, et l'une des 10 principales fintech françaises par Forbes, en 2017. Lydia est membre fondateur de l'association France Fintech.

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le 1erassureur de personnes en France avec un résultat net de 1285 M€ en 2017. Le Groupe est présenten Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2emarché.

Il compte plus de 38millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Assureur, co-assureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de protection et d'épargne innovantes. Elles sont distribuées par de nombreux partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et auxbesoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse desDépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).

Lydia représente le 6einvestissement d'Open CNP, programme d'investissement qui consacre 100 M€ sur 5 ans à l'accompagnement de start-up innovantes dans le cadre de l'accélération de la transformation digitale de CNPAssurances.

