CNP Assurances; 960 mio EUR pour un nouvel accord de distribution au Brésil

Paris (awp/afp) - CNP Assurances, largement contrôlé par l'Etat via la Caisse des dépôts, a annoncé avoir conclu un nouvel accord de distribution exclusive au Brésil jusqu'en 2041 avec son partenaire la Caixa economica federal (CEF), deuxième banque publique du pays.

Cet accord prévoit le paiement par CNP Assurances d'un montant fixe équivalent à 960 millions d'euros (soit 4,65 milliards de réaux) "à effectuer à la réalisation de la transaction", a indiqué jeudi le groupe dans un communiqué.

"Nos partenaires brésiliens, qui sont aux manettes, sont très motivés pour que l'accord soit mis en place rapidement", a souligné Antoine Lissowski, directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique, rappelant que sa finalisation demeure soumise à diverses obligations réglementaires.

L'impact du paiement lié à la transaction est estimé de l'ordre de huit points sur le taux de solvabilité du groupe qui était de 198% au 30 juin 2018.

CNP Assurances a par ailleurs réaffirmé son objectif de croissance organique du résultat brut d'exploitation d'au moins 5% en 2018 par rapport à 2017.

Dans le détail, ce nouvel accord porte "sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur consommation et de retraite" qui vont être transférés dans une nouvelle entité créée à cet effet par CNP Assurances et Caixa Seguridade, filiale assurance de son partenaire brésilien la CEF.

Dans cette nouvelle structure, "les droits de vote seront répartis à hauteur de 51% pour CNP Assurances et 49% pour Caixa Seguridade, et les droits économiques à hauteur de 40% pour CNP Assurances et 60% pour Caixa Seguridade", indique l'assureur français.

En parallèle, CNP Assurances annonce avoir noué un accord avec Caixa Seguridade et le groupe de courtage Wiz, responsable des opérations de back-office pour les coentreprises des groupes français et brésilien.

Cette annonce intervient alors que le groupe, premier assureur de personnes en France valorisé à près de 14 milliards d'euros, est en passe de voir son actionnariat changer, le gouvernement souhaitant rapprocher l'assureur de la Banque Postale pour créer un grand pôle public financier.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire doit détailler dans la journée les modalités de cette opération.

