CNP Assurances : A Lissowski confirmé comme directeur général

15/11/2018 | 15:41

CNP Assurances annonce que son conseil d'administration a approuvé la nomination d'Antoine Lissowski en qualité de directeur général de la compagnie, après avis de son comité des rémunérations et des nominations.



Antoine Lissowski était directeur général par intérim depuis le 1er septembre. Le conseil a également désigné Xavier Larnaudie-Eiffel, directeur général adjoint, en qualité de 'deuxième dirigeant effectif' au sens de la règlementation.



'Les compétences d'Antoine Lissowski, directeur général adjoint depuis 2007, et sa parfaite connaissance de l'entreprise ont amené le conseil d'administration à décider de le nommer à l'unanimité', a commenté son président Jean-Paul Faugère.



