CNP Assurances : BPCE et la Banque postale rapprochent leur gestion taux euros

Les deux établissements bancaires précisent dans un communiqué que ces activités seront rapprochées au sein d’une plate-forme commune qui serait contrôlée par Natixis Investment Managers, filiale de gestion d’actifs de Natixis, elle-même filiale de BPCE.

"Ce projet de rapprochement (...) permettrait l’émergence d’un acteur européen de premier plan à vocation 100% ISR (investissement socialement responsable, NDLR) avec plus de 400 milliards d'euros sous gestion", expliquent les deux groupes.

BPCE et Natixis font également savoir qu’ils ont décidé d’étendre dans la durée le partenariat avec CNP Assurances dans la prévoyance et la santé collective au-delà de 2022 et jusqu’en 2030. Ce partenariat avait été scellé en 2015.

Dans le cadre du rapprochement de la CNP et de la Banque postale, BPCE envisage de nouer un nouveau pacte d’actionnaires avec cette dernière.

(Matthieu Protard, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CNP ASSURANCES 2.03% 19.64 3.94% NATIXIS 4.11% 4.105 -4.27%