CNP Assurances : Bercy et la CDC s'accordent sur la valeur de La Poste en vue du transfert de CNP

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Bercy et la Caisse des Dépôts (CDC) se sont accordés sur la valeur de La Poste, une des étapes nécessaires qui doit aboutir à la grande formation d'un bancassureur public réunissant La Banque Postale et CNP Assurances, rapportait jeudi le quotidien Les Echos.

Dans le cadre de ce grand projet lancé l'été dernier, la CDC doit apporter sa participation de 41% dans CNP Assurances à La Banque Postale. En contrepartie, la CDC montera au capital du groupe La Poste, dont elle détient déjà 26%, et deviendra majoritaire via la reprise de titres détenus par l'Agence des participations de l'Etat. Cette opération nécessitait toutefois de s'entendre sur la valeur de l'ensemble du groupe La Poste.

D'après Les Echos, qui citent plusieurs sources, Bercy et la CDC se seraient accordés sur une valorisation du groupe public de 7 milliards d'euros. La CDC devrait grimper à 66% du capital de La Poste. Pour y parvenir, la Caisse devra, en plus de l'apport de sa participation dans CNP Assurances, verser 1 milliard d'euros pour racheter les titres de La Poste à l'Etat, indiquent les Echos. "Le prix final pourrait toutefois aussi dépendre du niveau d'engagement de l'Etat au financement d'un certain nombre de missions de services publics de La Poste", relate le quotidien économique.

Une autre étape cruciale de ce projet est de déposer un recours devant l'Autorité des marchés financiers (AMF), pour que La Banque Postale n'ait pas à lancer une coûteuse offre publique d'achat sur l'ensemble du capital de CNP Assurances. Selon les Echos, le dossier de demande de dérogation doit être déposé au pré-collège de l'AMF le 11 juin et l'autorité "devrait statuer avant la fin du mois de juin".

Des porte-parole de CNP Assurances, Bercy, La Poste et la Caisse des Dépôts n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour commenter ces informations.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Site Internet: https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/la-cdc-prete-a-soffrir-la-poste-1027192

