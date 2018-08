CNP Assurances : Le mariage CNP-Banque postale officialisé jeudi-sce gouvernementale

PARIS, 29 août (Reuters) - Le gouvernement va annoncer jeudi le rapprochement de CNP Assurances et de la Banque postale, qui passera par un transfert de participations entre l'Etat et la Caisse des dépôts, a indiqué à Reuters mercredi une source gouvernementale.

Selon cette source, la Caisse des dépôts (CDC), qui détient 41% du capital de CNP Assurances, va apporter sa participation dans l'assureur français à la filiale bancaire de La Poste.

"Cette opération se fera une fois que la loi (Pacte, NDLR) sera promulguée", a expliqué la source gouvernementale.

Contactés, les porte-paroles de CNC Assurances et CDC se sont refusés à tout commentaire. La Banque postale n'était pas disponible dans l'immédiat.

Le quotidien Les Echos précisait mercredi que la CDC verrait sa participation dans le groupe postal passer de 26,32% à une fourchette comprise entre 50 et 60% tandis que la CDC apportera en contrepartie sa participation de plus de 40% dans CNP à La Poste. (Matthieu Protard, Myriam Rivet et Cyril Altmeyer, édité par Julie Carriat)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CNP ASSURANCES -0.40% 20.16 5.12% NATIXIS -1.32% 5.852 -10.10%