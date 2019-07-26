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CNP Assurances : Nouvelle étape de lextension du partenariat BPCE/Banque postale

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26/07/2019 | 17:53

26 juillet (Reuters) - Natixis SA:

* ANNONCE D'UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LES DISCUSSIONS ENTRE LE GROUPE BPCE ET LA BANQUE POSTALE DANS LE CADRE DE LAPPROFONDISSEMENT ET DE LEXTENSION DE LEUR PARTENARIAT INDUSTRIEL

* BPCE/BANQUE POSTALE - LOBJECTIF EST DE PARVENIR À LA CONCLUSION DES ACCORDS ENGAGEANTS AU 1ER TRIMESTRE 2020

* BPCE ET CNP ASSURANCES ÉTENDRONT DÈS LE 1ER JANVIER 2020, LA DATE DÉCHÉANCE ACTUELLE DES ACCORDS CONCLUS EN 2015 ENTRE BPCE/NATIXIS ET CNP ASSURANCES ET DE LA PORTER DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2030

* CNP ASSURANCES - BPCE ET LA BANQUE POSTALE CONCLURAIENT UN NOUVEL ACCORD DACTIONNAIRES, DÉTENANT RESPECTIVEMENT 16,11% ET 62,13% Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CNP ASSURANCES -0.82%19.4 Cours en temps réel.5.62%
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PER 2019 9,71x
PER 2020 9,08x
VE / CA2019 0,55x
VE / CA2020 0,54x
Capitalisation 13 419 M
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