26 juillet (Reuters) - Natixis SA:
* ANNONCE D'UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LES DISCUSSIONS ENTRE LE
GROUPE BPCE ET LA BANQUE POSTALE DANS LE CADRE DE
LAPPROFONDISSEMENT ET DE LEXTENSION DE LEUR PARTENARIAT
INDUSTRIEL
* BPCE/BANQUE POSTALE - LOBJECTIF EST DE PARVENIR À LA
CONCLUSION
DES ACCORDS ENGAGEANTS AU 1ER TRIMESTRE 2020
* BPCE ET CNP ASSURANCES ÉTENDRONT DÈS LE 1ER JANVIER 2020,
LA
DATE DÉCHÉANCE ACTUELLE DES ACCORDS CONCLUS EN 2015 ENTRE
BPCE/NATIXIS ET CNP ASSURANCES ET DE LA PORTER DU 31 DÉCEMBRE
2022 AU 31 DÉCEMBRE 2030
* CNP ASSURANCES - BPCE ET LA BANQUE POSTALE CONCLURAIENT UN
NOUVEL ACCORD DACTIONNAIRES, DÉTENANT RESPECTIVEMENT 16,11% ET
62,13%
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(Rédaction de Paris)