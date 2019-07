26 juillet (Reuters) - Natixis SA:

* ANNONCE D'UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LES DISCUSSIONS ENTRE LE GROUPE BPCE ET LA BANQUE POSTALE DANS LE CADRE DE L’APPROFONDISSEMENT ET DE L’EXTENSION DE LEUR PARTENARIAT INDUSTRIEL

* BPCE/BANQUE POSTALE - L’OBJECTIF EST DE PARVENIR À LA CONCLUSION DES ACCORDS ENGAGEANTS AU 1ER TRIMESTRE 2020

* BPCE ET CNP ASSURANCES ÉTENDRONT DÈS LE 1ER JANVIER 2020, LA DATE D’ÉCHÉANCE ACTUELLE DES ACCORDS CONCLUS EN 2015 ENTRE BPCE/NATIXIS ET CNP ASSURANCES ET DE LA PORTER DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2030

* CNP ASSURANCES - BPCE ET LA BANQUE POSTALE CONCLURAIENT UN NOUVEL ACCORD D’ACTIONNAIRES, DÉTENANT RESPECTIVEMENT 16,11% ET 62,13% Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CNP ASSURANCES -0.82% 19.4 5.62% NATIXIS 0.08% 3.758 -8.84%