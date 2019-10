CNP Assurances : Youse distingué aux Trophées de l'assurance

04/10/2019 | 10:47

CNP Assurances annonce qu'à l'occasion de l'édition 2019 des Trophées de l'assurance, le 3 octobre dernier à Paris, sa filiale de services Youse a remporté deux trophées qui reflètent sa capacité d'innovation.



Elle a ainsi reçu le Trophée Innovation Affinitaire pour Youse Home, le service qui réinvente le rôle de garant pour faciliter la location immobilière et rétablir la confiance entre propriétaires et locataires, et le Trophée Innovation Communication pour sa websérie.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.