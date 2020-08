CNP Assurances : a accusé une baisse de ses résultats au S1, pénalisé par la crise

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'assurance vie CNP Assurances a annoncé lundi une baisse de l'ensemble de ses résultats au premier semestre, sous l'effet de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19.

"CNP Assurances démontre la résilience de son modèle d'affaires et la pertinence de la gestion de ses risques financiers et techniques, et poursuit sa stratégie de transformation de ses encours en France", a déclaré le directeur général du groupe, Antoine Lissowski, cité dans un communiqué.

CNP Assurances a expliqué que la crise avait eu des effets "significatifs" sur ses activités opérationnelles. "L'activité de distribution a été fortement réduite à partir du moment où les points de vente ont été fermés au public", a notamment souligné l'assureur vie. CNP Assurances évalue la perte de chiffre d'affaires due à la fermeture des points de vente à 3,6 milliards d'euros au nivreau de l'ensemble du groupe, dont 2,4 milliards d'euros en France.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires a chuté de 32,3% en données publiées et de 29,2% à périmètre et taux de changes constants, à 11,5 milliards d'euros. Le groupe impute l'essentiel de cette baisse à la crise sanitaire.

Le résultat brut d'exploitation a reculé de 16,2% en données publiées et de 9,5% à périmètre et taux de changes constants, à 1,3 milliard d'euros.

Le résultat net de l'assureur s'est établi à 629 millions d'euros au premier semestre, contre 687 millions d'euros au premier semestre 2019, traduisant une baisse de 8,5% en données publiées et de 3,5% à taux de change et périmètre constants.

Le taux de marge sur affaires nouvelles s'est établi à 11,1% sur le semestre, contre 17,1% sur l'ensemble de 2019.

CNP Assurances a fait état d'un taux de couverture de la marge de solvabilité (SCR) de 214% des fonds propres durs à fin juin, contre 227% à la fin 2019.

Le spécialiste de l'assurance vie avait abandonné en avril son objectif de croissance du résultat net en 2020 et n'a pas fourni lundi de nouvel objectif.

