CNP Assurances : acquisition de plateforme par CNP Patrimoine

28/12/2018 | 08:14

CNP Patrimoine, l'activité d'épargne dédiée à la clientèle haut de gamme de CNP Assurances, annonce l'acquisition de la plateforme de gestion Quality Insurance Services qui gère ses contrats en France et au Luxembourg depuis sa création en 2014.



'Cette plateforme a permis à CNP Patrimoine de mettre rapidement à disposition de ses clients des offres produits innovantes et différenciantes sur le marché', précise Marine de Bouchony, directrice de CNP Patrimoine.



Ce rapprochement va renforcer la relation partenariale avec les banques privées, les plateformes de CGPI et les family officers. Avec cette acquisition, CNP Assurances estime 's'affirmer comme un acteur majeur de la gestion privée'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.