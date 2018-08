CNP Assurances : conclut un accord engageant avec Caixa Seguridade au Brésil

PARIS (Agefi-Dow Jones)--CNP Assurances a annoncé jeudi avoir conclu un protocole d'accord engageant avec le groupe brésilien Caixa Seguridade, prévoyant un nouvel accord de distribution exclusif à long terme, jusqu'au 13 février 2041, au Brésil dans le réseau de Caixa Economica Federal (CEF).

"Le nouveau périmètre de l'exclusivité dans le réseau de CEF porte sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur consommation et de retraite", a précisé CNP dans un communiqué. "Conformément aux termes du protocole d'accord non-engageant conclu fin septembre 2017, le nouvel accord de distribution sera mis en œuvre à travers une nouvelle société d'assurance commune qui sera créée à cet effet par CNP Assurances et Caixa Seguridade, la filiale de CEF regroupant ses activités d'assurance, dans laquelle les droits de vote seront répartis à hauteur de 51% pour CNP Assurances et 49% pour Caixa Seguridade, et les droits économiques à hauteur de 40% pour CNP Assurances et 60% pour Caixa Seguridade", a expliqué CNP.

La filiale existante de CNP et Caixa Seguridade, Caixa Seguros Holding (CSH), transférera à la date de réalisation de la transaction les portefeuilles d'assurance afférents aux produits inclus dans le périmètre de l'accord à la nouvelle filiale.

L'accord prévoit le paiement par CNP Assurances d'un montant fixe de 4,65 milliards de reals brésiliens, équivalent à 0,96 milliard d'euros au 28 août 2018, à effectuer à la réalisation de la transaction.

"Le taux de rendement interne attendu de l'investissement relatif à ce nouvel accord est supérieur à 15%, contribuant ainsi à la création de valeur à long terme du groupe CNP Assurances", a précisé le groupe.

"A titre indicatif, l'accord conclu (nouveau périmètre d'exclusivité et réduction des droits économiques de CNP Assurances par rapport à la situation actuelle) permet de conforter durablement le partenariat avec CEF et de pérenniser d'ores et déjà un périmètre économique qui correspondait, en 2017, à environ 70% du chiffre d'affaires économique, 60% de la valeur des affaires nouvelles et 50% du résultat net part du groupe réalisé au Brésil par CNP Assurances", a ajouté le groupe.

CNP va financer l'opération en utilisant ses ressources propres, "sans affecter sa solidité financière ni sa capacité de distribution d'un dividende régulier".

"L'impact du paiement lié à la transaction sur le taux de couverture du SCR Groupe, qui était de 198% au 30 juin 2018, est estimé de l'ordre de 8 points", a relevé le groupe, qui a également réaffirmé son objectif de croissance organique du résultat brut d'exploitation (RBE) d'au moins 5% en 2018 par rapport à 2017.

En août 2017, CNP avait annoncé la fin de son accord existant avec son partenaire brésilien, avec lequel il travaillait depuis 2001, avant de conclure un mois plus tard un nouveau protocole d'accord.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

