CNP Assurances : confirme son objectif 2018 après une hausse de son bénéfice sur 9 mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--CNP Assurances a confirmé vendredi sa prévision de croissance organique de résultat brut d'exploitation (RBE) d'au moins 5% pour l'ensemble de 2018, après une hausse de son bénéfice sur neuf mois mais un recul de sa marge sur affaires nouvelles lié notamment à l'intégration d'un nouvel accord de distribution au Brésil.

Le résultat net de l'assureur pour les neuf premiers mois de 2018 s'est inscrit à 955 millions d'euros, contre 926 millions d'euros sur la même période de 2017, soit une hausse de 3,1% en données publiées et de 5,1% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat brut d'exploitation (RBE) a dans le même temps augmenté de 1,9% en données publiées et crû de 8,9% à périmètre et taux de change constants, pour atteindre 2,17 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 24,6 milliards d'euros, en hausse de 3,1% en données publiées et de 6,6% à taux de change et périmètre constants, pénalisé par d'importants effets de change au Brésil, pays où la croissance en données publiées a été de 2,8% sur neuf mois pour une croissance organique de 25%.

Dans son communiqué, CNP a souligné que son taux de marge sur affaires nouvelles s'était inscrit à 22,7% sur les neuf premiers mois de 2018, contre 23,6% sur l'ensemble de l'année 2017. Cette dégradation est liée à la diminution du taux de marge sur affaires nouvelles en Amérique latine, qui s'établit à 25,6% contre 32,6% en 2017. Cette dernière baisse est due à un mix produits moins favorable et à la prise en compte par anticipation du changement de droits économiques de 51,75% à 40% sur le périmètre visé par le nouvel accord de distribution avec Caixa Seguridade. CNP Assurances a en effet conclu le 30 août un protocole d'accord engageant avec Caixa Seguridade, prévoyant un nouvel accord de distribution exclusif à long terme, jusqu'au 13 février 2041, au Brésil dans le réseau de Caixa Economica Federal (CEF).

Selon Factset, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat brut d'exploitation de 2,17 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 24,6 milliards d'euros.

CNP Assurances a en outre fait état d'un taux de couverture de la marge de solvabilité (SCR) de 193% des fonds propres durs au 30 septembre, contre 198% à fin juin. Le recul s'explique là encore par l'intégration du nouvel accord de distribution au Brésil. Sans cet impact, le ratio SCR aurait dépassé 200%.

L'assureur a par ailleurs confirmé son objectif d'une hausse "d'au moins 5%" de son résultat brut d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2018 par rapport à l'année précédente.

CNP Assurances a nommé jeudi Antoine Lissowski au poste de directeur général, en remplacement de Frédéric Lavenir, parti fin août pour "des raisons personnelles". Auparavant directeur financier du groupe, Antoine Lissowski occupait depuis août le poste de directeur général par interim.

CNP Assurances a, au troisième trimestre, connu une actualité intense. L'Etat a lancé fin août une opération de rapprochement entre CNP Assurances et La Banque Postale afin de créer un grand bancassureur public. Le projet verra la Caisse des Dépôts (CDC) apporter sa participation de 41% au capital de CNP Assurances à La Banque Postale. En contrepartie, la CDC montera au capital du groupe La Poste, dont elle détient déjà 26%, et y deviendra majoritaire via la reprise de titres détenus par l'Agence des participations de l'Etat.

La naissance de ce nouvel acteur doit cependant franchir plusieurs obstacles réglementaires. L'Etat devant céder le contrôle direct de La Poste à la CDC, l'opération nécessitera une évolution législative. Par ailleurs, La Banque Postale demandera une dérogation à l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour éviter d'avoir à lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le solde du capital de CNP Assurances, dont elle détiendra plus de 55% après le dénouement du pacte d'actionnaires avec BPCE, prévu fin 2019.

