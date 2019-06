CNP Assurances : devient actionnaire à 100 % de CNP Cyprus

04/06/2019 | 08:44

CNP Assurances annonce l'acquisition de la participation de 49,9 % de CNP Cyprus Insurance Holdings. Cette société est filiale à 50,1 % de CNP Assurances depuis fin 2008.



Le prix d'acquisition s'élève à 97,5 ME et sera financé par CNP Assurances sur ses ressources propres.



Numéro deux de l'assurance à Chypre, CNP Cyprus Insurance Holdings propose une gamme complète de produits et services d'assurance vie et non-vie distribués par un réseau d'agents indépendants, le plus grand du pays.



En 2018, CNP Cyprus Insurance Holdings a contribué à hauteur de 157 ME au chiffre d'affaires de CNP Assurances (en hausse de 8,4 % par rapport à l'année précédente) et de 7,3 ME au résultat du Groupe.



' L'acquisition de la participation de Bank of Cyprus permet à CNP Assurances de prendre le contrôle total de cette filiale et de consolider ainsi sa position à Chypre, marché présentant des taux de croissance attractifs et sur lequel CNP Cyprus Insurance Holdings est un acteur de premier plan avec des parts de marché de 21 % en vie et 13 % en non-vie respectivement ' indique le groupe.



