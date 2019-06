CNP Assurances : devient actionnaire à 100% de sa filiale CNP Cyprus Insurance Holdings

PARIS (Agefi-Dow Jones)--CNP Assurances a annoncé mardi la signature d'un accord pour l'acquisition de la participation de 49,9% de Bank of Cyprus dans CNP Cyprus Insurance Holdings, filiale à 50,1% de CNP Assurances depuis fin 2008. Le prix d'acquisition s'élève à 97,5 millions d'euros et sera financé par CNP Assurances sur ses ressources propres, a précisé le groupe dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Numéro deux de l'assurance à Chypre, CNP Cyprus Insurance Holdings propose une gamme complète de produits et services d'assurance vie et non-vie distribués par un réseau d'agents indépendants, le plus grand du pays.

-En 2018, CNP Cyprus Insurance Holdings a contribué à hauteur de 157 millions d'euros au chiffre d'affaires de CNP Assurances (en hausse de 8,4 % par rapport à l'année précédente) et de 7,3 millions d'euros au résultat du groupe.

-L'acquisition de la participation de Bank of Cyprus permet à CNP Assurances de prendre le contrôle total de cette filiale et de consolider ainsi sa position à Chypre, marché sur lequel CNP Cyprus Insurance Holdings occupe des parts de marché de 21% en vie et 13% en non-vie respectivement.

-La réalisation de cette acquisition sera soumise à l'obtention de l'autorisation des autorités réglementaires compétentes.

-La finalisation de l'opération devrait intervenir au cours du deuxième semestre 2019.

