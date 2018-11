CNP Assurances : efforts accrus contre le charbon thermique

28/11/2018 | 11:14

A quelques jours de la COP 24, CNP Assurances annonce de nouveaux objectifs pour réduire son exposition au charbon thermique, source d'énergie la plus émettrice de gaz à effet de serre, dans le but de lutter contre le changement climatique.



L'assureur s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10% du chiffre d'affaires (contre 15% auparavant) est lié au charbon thermique, et dans celles les plus impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon.



CNP Assurances confirme, d'autre part, ses objectifs de réduction de l'empreinte carbone de son portefeuille actions, de consommation d'énergie de son patrimoine immobilier et de nouveaux investissements en faveur de la transition énergétique et écologique.



