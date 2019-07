CNP Assurances : enregistre une hausse de ses résultats au S1 malgré les taux bas

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'assurance vie CNP Assurances a annoncé lundi une hausse de l'ensemble de ses résultats au premier semestre, malgré un environnement de taux bas en Europe qui a notamment pénalisé son taux de marge sur affaires nouvelles.

"CNP Assurances réalise au cours de ce premier semestre une performance opérationnelle solide malgré un contexte européen de taux d'intérêt à un niveau exceptionnellement bas", a déclaré le directeur général du groupe, Antoine Lissowski, cité dans un communiqué.

Le résultat net de l'assureur s'est établi à 687 millions d'euros au premier semestre, contre 672 millions d'euros au premier semestre 2018, traduisant une hausse de 2,3% en données publiées et de 3,3% à taux de change et périmètre constants. Le résultat brut d'exploitation a augmenté de 4,4% en données publiées et de 6,2% à périmètre et taux de changes constants, à 1,57 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 17,57 milliard d'euros, en hausse de 3,6% en données publiées et de 4,6% à taux de change et périmètre constants. Les revenus du groupe ont notamment été portés par le dynamisme de l'activité en Amérique Latine où le chiffre d'affaires a progressé de 16,3% sur un an à taux de change constants.

Le taux de marge sur affaires nouvelles s'est établi à 16,9% sur le semestre, contre 21,3% sur l'ensemble de 2018, en raison de l'impact de la baisse des taux en Europe.

CNP Assurances a fait état d'un taux de couverture de la marge de solvabilité (SCR) de 169% des fonds propres durs à fin juin, contre 187% à la fin 2018, ratio également pénalisé par la baisse des taux.

Fin juin, l'Autorité des marchés financiers a dispensé La Banque Postale et La Poste de déposer une offre publique d'achat sur le capital de CNP Assurances, ce qui ouvre la voie à la constitution d'un grand bancassureur public réunissant CNP Assurances et La Banque Postale.

Dans le cadre de ce projet lancé l'été dernier, la Caisse des Dépôts (CDC) apportera sa participation de 41% dans CNP Assurances à La Banque Postale, qui détiendra 62,13% du groupe spécialisé dans l'assurance de personnes. En contrepartie, la CDC montera au capital du groupe La Poste, dont elle détient déjà 26%, et deviendra majoritaire via la reprise de titres détenus par l'Agence des participations de l'Etat.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE CNP ASSURANCES:

cnp-finances.fr

Agefi-Dow Jones The financial newswire