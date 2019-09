CNP Assurances : et le brésilien Caixa signent un accord estimé à 1,53 md

(Actualisé avec annonce de l'accord)

SAO PAULO, 19 septembre (Reuters) - L'assureur français CNP a conclu un accord évalué à 7 milliards de reals (1,53 milliard d'euros) pour la distribution au Brésil de polices d'assurance dans le réseau de l'établissement public Caixa Economica Federal, a annoncé jeudi le groupe brésilien.

Plus tôt jeudi, Reuters rapportait que les deux groupes allaient former une coentreprise détenue à 60% par Caixa Seguridade, filiale de Caixa, et à 40% par CNP.

L'accord porte sur la commercialisation de contrats d'assurances vie, de l'épargne retraite et de l'assurance crédit jusqu'en 2046, précise Caixa dans un document.

L'an dernier, Caixa Seguridade et CNP Assurances s'étaient convenus de créer une coentreprise dans laquelle CNP aurait versé 4,65 milliards de reals pour pouvoir vendre des contrats d'assurance vie au Brésil via le réseau de sa maison-mère jusqu'en 2041. L'accord a été révisé selon de nouvelles conditions.

La nouvelle coentreprise débutera ses activités en 2021, à l'expiration de l'accord actuel.

L’accord devrait être formalisé d’ici la fin de l'année 2020, a précisé Caixa. Le paiement de 7 milliards de reals par CNP sera effectué immédiatement. (Carolina Mandl, Nicolas Delame et Arthur Connan pour le service français)