CNP Assurances : feu vert pour le pôle financier public

26/06/2019 | 09:40

L'Autorité des marchés financiers (AMF) s'est prononcée hier sur les demandes de dérogation à l'obligation de lancer une OPA sur CNP Assurances dans le cadre du projet de constitution de 'grand pôle financier public'.



Pour l'heure, le capital de CNP Assurances est détenu par la Caisse des Dépôts (CDC ; 40,9% du capital), le holding Sopassure (36,3%), qui lui-même associe la Banque Postale et BPCE, et l'Etat (1,1%). Ces actionnaires sont actuellement liés par un pacte.



La CDC présentait ainsi l'opération le 12 juin dernier : il est question de 'l'apport par l'Etat et la Caisse des Dépôts à La Poste, puis par celle-ci à La Banque Postale, de leurs participations respectives de 1,11 % et 40,9 % au sein de CNP Assurances. La Poste serait ainsi détenue majoritairement par la Caisse des Dépôts, et la participation de La Banque Postale au capital de CNP Assurances (...) passerait à 62,1 %.'



Il fallait que les grands actionnaires actuels de CNP Assurances obtiennent de l'AMF une dérogation à l'obligation de lancer une OPA sur le solde du capital, autorisation qui a été accordée hier.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.