CNP Assurances : hausse de 2,3% du résultat net semestriel

29/07/2019 | 08:00

CNP Assurances publie un résultat net part du groupe de 687 millions d'euros, en hausse de 2,3% (+3,3% à périmètre et change constants), et un résultat brut d'exploitation de 1.566 millions, en hausse de 4,4% (+6,2% en organique), au titre du premier semestre 2019.



Le chiffre d'affaires augmente de 3,6% à 17,6 milliards d'euros (+4,6% en organique), avec une part d'unités de compte dans le CA épargne/retraite en repli de trois points à 39,2% et un taux de marge sur affaires nouvelles à 16,9%, impacté par la baisse des taux en Europe.



'La discipline budgétaire se traduit par une amélioration continue du coefficient d'exploitation, et le groupe est engagé dans la poursuite de sa transformation opérationnelle', affirme son directeur général Antoine Lissowski.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.