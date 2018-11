CNP Assurances : hausse de 3% du résultat net à neuf mois

16/11/2018 | 07:54

CNP Assurances affiche un résultat net part du groupe en hausse de 3,1% à 955 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation (RBE) en croissance de 1,9% à 2.169 millions, au titre des neuf premiers mois de l'année.



A 24,6 milliards, le chiffre d'affaires augmente de 3,1% (+6,6% à périmètre et change constants) grâce à une dynamique favorable du volume d'unités de compte (+19,5%) et à une très forte croissance de l'épargne haut de gamme de CNP Patrimoine et CNP Luxembourg.



Revendiquant ainsi 'une très bonne performance' depuis le début de l'année, CNP Assurances confirme son objectif de croissance organique du RBE d'au moins 5% sur l'ensemble de 2018, à comparer à une progression de 8,9% réalisée au 30 septembre.



