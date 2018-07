CNP Assurances : légère hausse des bénéfices semestriels

30/07/2018 | 08:17

CNP Assurances dévoile pour les six premiers mois de 2018 un résultat net part du groupe de 672 millions d'euros, en croissance de 2,3% (+2,6% à périmètre et change constants), et un résultat brut d'exploitation de 1.499 millions, en hausse de 1,5% (+7,9% en organique).



Le chiffre d'affaires atteint 17 milliards d'euros, en hausse de 3,6% (+6,6% à périmètre et change constants). Le semestre est marqué par un effet change défavorable au Brésil, mais l'amélioration du mix produits sur l'ensemble des marchés du groupe.



Fort de cette 'très bonne performance au premier semestre' selon le directeur général Frédéric Lavenir, CNP Assurances confirme son objectif de croissance organique du résultat brut d'exploitation d'au moins 5% en 2018 par rapport à 2017.



