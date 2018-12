CNP Assurances : mise en place d'un programme EMTN

27/12/2018 | 07:42

CNP Assurances annonce avoir obtenu, le 21 décembre, le visa de l'AMF sur le prospectus de base de son nouveau programme Euro Medium Term Notes (EMTN), d'un montant de sept milliards d'euros calibré en fonction de son encours actuel de dettes subordonnées.



La mise en place du programme renforcera la flexibilité financière de l'assureur en lui permettant de saisir plus rapidement des opportunités d'émissions obligataires, subordonnées ou senior, via des placements publics ou privés et dans différentes devises.



Pour rappel, le montant maximal des émissions obligataires autorisé par le conseil d'administration de CNP Assurances est actuellement de 1,5 milliard d'euros par an. Les titres à émettre pourront être admis aux négociations sur Euronext Paris.



