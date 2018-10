CNP Assurances : optimise l’expérience clients avec Dial Once

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 octobre 2018

CNP Assurancesoptimise l'expérience clients avec

Dial Once

Testée depuisl'année dernièrepar CNP Assurances, la solution Dial Once de SVI visuel (serveur vocalinteractif) a d'ores et déjà permis d'améliorer et desimplifierle parcours client. Dans le cadre del'accélération de sa transformation digitale, CNP Assurances vient de signer un contrat de 3 ans avecla start-up pour déployer cette solution innovante à l'ensemble des clients de ses partenaires distributeurs.

Pour fluidifier l'accueil téléphoniqueet améliorerl'expérience clients, CNP Assurances déploie la solution Dial

Once à tous les clients, assurés et bénéficiaires de ses réseaux partenaires, qui contactent un de ses services.Ce « serveur visuel interactif » est accessible surl'ensemble desterminaux (desktop, tablette, smartphone) et sur tous les OS (Android et iOS), 24 H/24 et 7 jours/7. Depuis décembre dernier la solution a été utilisée par plus de 80 000 clients qui ont ainsi pu, de façon simple et autonome, trouver une réponse à leur question soit sur une page del'interface ou via un formulaire (pour 22 % d'entre eux), par e-mail, SMS, sur le site clients de CNP Assurances ouauprès d'un conseiller. 23 % des sessions sur l'interface Dial Once ontété réalisées en « horaires fermés » soithors des horaires d'ouverture du service clients de CNP Assurances.

Une solution agile et en perpétuelle évolution

Dans un soucid'améliorer en continu la qualité liée à la prise en charge des contacts clients, l'interface leur permet de laisser leur avis à l'issue de chaque appel. Grâce à ces retours, les équipes de CNP Assurances ne cessent d'améliorer les parcours digitaux existants.

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le 1erassureur de personnes en France avec un résultat net de 1 285 M€ en 2017. Le Groupe est présenten Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son second marché.

Il compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dansle monde et plus de 14 millions en épargne/retraite.Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne innovantes. Elles sont distribuées par de nombreux partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des

Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l'Etatfrançais).

À propos de Dial Once

Fondée en 2015 à Paris, la société Dial-Once propose une solution de relation client qui dirige les appels vers les contenus etcanaux de communication de l'entreprise, via une plateforme de contact intelligente.

Ellepermet ainsi de fluidifier et d'optimiser le parcours client, de garantir des réponses rapides et de qualité, et, in fine,d'optimiser le taux de satisfaction client. La solution Dial-Once s'interface avec toutes les principales solutions de relation client du marché. Dirigée par Charles Dunston, la société emploie une vingtaine de collaborateurs.

Elle a réalisé une première levée de fonds de 2 millions d'euros début 2016, notamment auprès de Ventech et de BGV.

Pour en savoir plus :https://www.dial-once.com/

