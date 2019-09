CNP Assurances : paiera 1,5 md d'euros pour prolonger son accord de distribution au Brésil

(Actualisation: commentaires du directeur financier de CNP Assurances, précisions sur les performances financières de l'assureur au Brésil)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur CNP Assurances a annoncé vendredi qu'il verserait au mois de décembre 2020 un montant de 7 milliards de reals brésiliens, soit 1,52 milliard d'euros, afin de prolonger jusqu'en 2046 son accord de distribution exclusif de polices d'assurance dans le réseau de l'établissement public brésilien Caixa Economica Federal.

"CNP Assurances se réjouit de la conclusion de cet avenant qui élargit l'accord conclu en août 2018 en donnant une perspective encore plus longue à notre partenariat avec Caixa Economica Federal. J'en profite pour saluer le succès des équipes brésiliennes qui ont permis à notre filiale commune de se positionner à la troisième place du marché brésilien", a indiqué Antoine Lissowski, le directeur général de CNP Assurances, dans un communiqué.

En août 2018, CNP Assurances et Caixa Seguridade avait conclu un accord de distribution exclusif à long terme, jusqu'au 13 février 2041, au Brésil dans le réseau de Caixa Economica Federal. Cet accord porte sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur consommation et de retraite. "Le périmètre de l'accord initial reste inchangé", a déclaré Thomas Behar, le directeur financier de CNP Assurances, lors d'une conférence téléphonique.

CNP Assurances conservera jusqu'en décembre 2020 une part économique plus élevée sur le périmètre de l'accord du 29 août 2018 que celle réservée à son partenaire brésilien, à 51,75%. "Ensuite, à partir de 2021, CNP Assurances verra sa part dans la nouvelle coentreprise à créer [diminuer] à 40%", a ajouté Thomas Behar.

Initialement, CNP Assurances devait s'acquitter d'un paiement de 4,65 milliards de reals brésiliens, qui a donc été porté à 7 milliards de reals vendredi.

CNP Assurances confirme, par ailleurs, que le taux de rendement interne estimé de l'investissement relatif à ce nouvel accord reste supérieur à 15%, "contribuant ainsi à la création de valeur à long terme du groupe".

La réalisation de la transaction reste toutefois soumise à différentes conditions suspensives, dont notamment l'obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes en matière prudentielle et de concurrence.

Sous réserve de l'obtention de ces autorisations, la finalisation de l'opération devrait intervenir à la fin du mois de décembre 2020.

Le Brésil est le deuxième débouché de CNP Assurances, après la France. Au premier semestre de cette année, l'assureur y a enregistré une progression de son chiffre d'affaires supérieure à 10%. La filiale existante de CNP Assurances et Caixa Seguridade, Caixa Seguros Holding, a réalisé un chiffre d'affaires de 12,2 milliards de reals brésiliens l'an passé, en quote-part CNP Assurances. Ses revenus ont augmenté de 14% par an en moyenne entre 2008 et 2018.

