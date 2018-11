CNP Assurances : partenariat entre Lyfe et Point Vision

22/11/2018 | 11:54

CNP Assurances annonce la signature d'un nouveau partenariat entre sa plateforme digitale Lyfe et Point Vision, permettant aux utilisateurs de Lyfe bénéficieront ainsi d'un accès rapide aux soins dans les centres répartis en France de ce spécialiste de l'ophtalmologie.



'Selon une étude de la Direction de la recherche, des études et de la statistique (Dress), le délai d'attente moyen pour un rendez-vous avec un ophtalmologiste est de 80 jours en France', souligne la compagnie d'assurance.



Point Vision permet de proposer des rendez-vous rapides partout en France aussi bien pour un bilan de la vue, une ordonnance de lunettes ou de lentilles que pour le suivi de pathologies oculaires ou la chirurgie, notamment de la cataracte et réfractive.



