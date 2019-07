CNP Assurances : porté par le Brésil et l'épargne retraite au premier semestre

L'assureur français, qui sera rapproché début 2020 de la Banque postale, indique dans un communiqué avoir dégagé au cours des six premiers mois de l'année un bénéfice net de 687 millions d'euros contre 672 millions un an plus tôt.

Sur la période, son chiffre d'affaires a crû de 3,6% à 17,5 milliards d'euros.

Au Brésil, ses revenus ont progressé de 10,9% sur le semestre. Ils ont aussi augmenté de plus de 10% sur le segment de l'épargne retraite.

CNP Assurances compense ainsi une contraction de 25,9% de son chiffre d'affaires en Italie où l'assureur a cessé de commercialiser des produits qui bénéficiaient d'avantages fiscaux.

(Matthieu Protard, édité par Bertrand Boucey)