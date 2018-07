CNP Assurances : profite du Brésil et de l'Italie au 1er semestre

L'assureur, dont la Caisse des dépôts détient 41% du capital, indique dans un communiqué que sur les six premiers mois de l'année, son résultat net a progressé de 2,3% à 672 millions d'euros.

A périmètre et change constant, c'est-à-dire hors impact de la baisse du real brésilien, son bénéfice a augmenté de 2,6%.

Au Brésil, les revenus de CNP Assurances ont crû sur la période de 14,3% en données publiées (+37,4% à périmètre et change constants) et ils ont augmenté de 39,1% en Italie et de 26,4% en Espagne.

La compagnie d'assurance a également confirmé son objectif d'une croissance organique de son résultat brut d'exploitation (RBE) d'au moins 5%. Entre janvier et juin, son RBE a progressé de 7,9% en organique.

"Cela nous amène à une conservation de nos objectifs", a déclaré Antoine Lissowski, directeur général adjoint et directeur financier de CNP Assurances, lors d'une conférence téléphonique.

Interrogé sur les discussions en vue d'un rapprochement entre CNP Assurances et La Banque Postale, Antoine Lissowski, qui déviendra directeur général par intérim le 1er septembre après le départ de Frédéric Lavenir, a indiqué qu'il "n'y a(vait) pas de point particulier".

"Ce n'est pas à nous d'en parler", a-t-il dit, renvoyant à une déclaration de la Caisse des dépôts dans le communiqué relatif à sa nomination comme directeur général par intérim.

Dans ce communiqué, Eric Lombard, le directeur général de la CDC, déclare que "la Caisse des dépôts est attachée à la poursuite du développement de CNP Assurances en tant qu’entreprise de bancassurance, cotée, multipartenariale."

Selon une source proche du dossier, la filiale bancaire de La Poste et la CNP prévoient de se rapprocher pour donner naissance à un nouveau bancassureur parapublic.

Ce rapprochement passerait par la prise de contrôle de CNP Assurances par La Banque Postale qui reprendrait alors la participation de 41% de la CDC. En contrepartie, la CDC se renforcerait au capital de La Poste.

par Matthieu Protard