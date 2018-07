CNP Assurances : réitère ses objectifs 2018 après un semestre vigoureux mais affecté par les changes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de produits d'épargne CNP Assurances a confirmé lundi sa prévision de hausse de son résultat brut d'exploitation (RBE) pour l'ensemble de 2018 après une amélioration de ses résultats au premier semestre portée par une amélioration du mix des produits vendus, mais en partie amoindrie par un effet de change défavorable au Brésil, deuxième plus important marché de l'assureur.

Le résultat net part du groupe de CNP s'est élevé à 672 millions d'euros sur les six premiers mois de 2018, contre 657 millions d'euros à la même période de 2017, marquant une hausse de 2,3% en données publiées et de 2,6% à périmètre et taux de change constants, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le résultat brut d'exploitation (RBE) a dans le même temps augmenté de 1,5% en données publiées, correspondant à une progression de 7,9% à périmètre et taux de change constants, à 1,50 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires semestriel a atteint 17 milliards d'euros, en hausse de 3,6% en données publiées et de 6,6% à périmètre et taux de change constants.

La baisse du réal brésilien, en moyenne de 20% sur un an, et dans une moindre mesure celle du peso argentin ont pesé sur les résultats du groupe une fois convertis en euros.

Selon Factset, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net de 669 millions d'euros, un résultat brut d'exploitation de 1,53 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 16,41 milliards d'euros pour cette première partie de l'année.

Dans son communiqué, CNP Assurances a souligné que son taux de marge sur affaires nouvelles avait atteint 24,7% en France sur la période, à comparer à 21,5% fin 2017, grâce à l'amélioration de la contribution opérationnelle et au contexte économique plus favorable.

CNP Assurances a en outre fait état d'un taux de couverture de la marge de solvabilité (SCR) de 198% des fonds propres à fin juin, contre 192% à fin mars.

L'assureur a par ailleurs confirmé son objectif d'une hausse "d'au moins 5%" de son résultat brut d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2018 par rapport à l'année précédente.

Alors que l'évolution de l'actionnariat reste en suspens, le PDG de La Poste ayant reconnu en début d'année avoir ouvert avec l'Etat et la Caisse des dépôts une réflexion sur l'avenir de CNP, l'assureur vie s'apprête à perdre son directeur général, Frédéric Lavenir. Ce dernier quittera ses fonctions le 31 août, ayant invoqué des "raisons personnelles" à sa démission. Le conseil d'administration a décidé vendredi de nommer Antoine Lissowski, jusqu'ici directeur général adjoint en charge des finances, directeur général jusqu'à la nomination d'un nouveau dirigeant. Un cabinet de recrutement a été mandaté pour accompagner ce processus.

En Bourse, l'action CNP se contente d'un modeste gain depuis début janvier, après deux années de fort rebond.

