CNP Assurances : renonce dans l'immédiat à son dividende au titre de 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'assurance vie CNP Assurances a annoncé lundi soir que son conseil d'administration avait décidé de modifier l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 avril pour affecter l'intégralité du résultat de l'exercice 2019 en report à nouveau, en lieu et place du versement du dividende.

Le report à nouveau figure au passif du bilan d'une société, logeant le bénéfice qui n'a été ni distribué ni mis en réserve.

"Le conseil d'administration évaluera régulièrement au cours des prochains mois si, et dans quelles conditions, une nouvelle assemblée générale pourrait statuer sur une distribution de dividendes", a indiqué CNP Assurances.

Cette annonce survient alors que l'assureur avait indiqué le 18 mars qu'il comptait maintenir son dividende au titre de 2019, de 0,94 euro par action.

Le groupe a expliqué lundi que sa décision de ne pas distribuer dans l'immédiat son résultat faisait "suite aux différentes annonces et recommandations publiées en fin de semaine dernière sur le sujet", dans "un contexte légal et réglementaire évolutif".

Les appels à la modération sur les dividendes se sont multipliés ces récents jours. La Banque centrale européenne a demandé vendredi aux banques de ne pas verser de dividendes jusqu'en octobre et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a invité les établissements de crédit sous sa supervision directe et les sociétés de financement à faire de même. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a lui invité lundi les entreprises ayant recours à des mesures de chômage partiel en raison de la pandémie de coronavirus à ne pas verser de dividendes, après avoir interdit vendredi de le faire à celles bénéficiant d'un report de charges sociales ou fiscales, ou d'un prêt garanti par l'Etat.

