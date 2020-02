CNP Assurances : résultat net pdg de 1 412 ME en 2019

20/02/2020 | 08:55

Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 33,5 MdE, en hausse de 3,5 % (+ 4,0 % à périmètre et change constants). En France, le chiffre d'affaires s'établit à 21,6 MdE, en croissance de 0,3 %.



Les encours moyens nets du Groupe s'inscrivent à 320,8 MdE contre 313,0 MdE à fin 2018 (+ 2,4 %).



Le produit net d'assurance (PNA) est en hausse de 3,4 % à 3 220 ME (+ 4,4 % à périmètre et change constants).



Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'élève à 3 041 ME, en croissance de 4,0 % (+5,0 % à périmètre et change constants). Le résultat net part du Groupe (RNPG) enregistre une progression de 3,3 % à 1 412 ME (+ 4,0 % à périmètre et change constants). Le résultat par action atteint 1,99 E (+ 3,5 %).



' Pour 2020, CNP Assurances entend avoir une croissance du résultat net part du Groupe comprise entre 3 % et 7 % ' indique le groupe.



