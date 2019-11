CNP Assurances : résultats à neuf mois en hausse, malgré les taux bas

PARIS (Agefi-Dow Jones)--CNP Assurances a fait état vendredi d'une progression de 5,4% de son bénéfice net au cours des neufs premiers mois de l'année, alors que l'assureur a souffert d'un environnement de taux d'intérêts faibles, voire négatifs, sur la période.

Entre janvier et septembre, l'assureur a réalisé un bénéfice net de 987 millions d'euros, contre 955 millions lors de la même période de l'année 2018. Le résultat brut d'exploitation a augmenté de 5,1% en données publiées et de 5,8% à périmètre et taux de change constants, à 2,28 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de CNP Assurances s'est inscrit à 25,9 milliards d'euros, en hausse de 5,7% à taux de change et périmètre constants.

"Les résultats et la situation financière de CNP Assurances confirment que l'évolution du modèle d'affaires en France et en Europe, qui atténue la sensibilité de l'entreprise à la baisse des taux, porte ses fruits", a déclaré le directeur général de l'assureur, Antoine Lissowski, cité dans un communiqué. "Dans le contexte durable de taux d'intérêts faibles, voire négatifs, l'entreprise est mobilisée pour proposer à ses partenaires et à ses clients des solutions de protection à long terme efficaces", a-t-il ajouté.

CNP Assurances a fait état d'un taux de couverture de la marge de solvabilité (SCR) de 161% des fonds propres durs au 30 septembre, contre 169% à fin juin. "Cette diminution est essentiellement liée à la baisse des taux d'intérêt depuis fin 2018", a expliqué CNP Assurances.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: FXS

