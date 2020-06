CNP Assurances : succès d'une émission obligataire de 750 ME

30/06/2020 | 18:10

CNP Assurances annonce le succès de son émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros à échéance 30 juin 2051. Cette émission porte sur un intérêt fixe de 2,5 % jusqu'au 30 juin 2031.



L'obligation a été placée auprès de plus de 100 investisseurs, principalement basés en France, au Royaume-Uni et en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne et en Suisse, le carnet d'ordres atteignant un total de plus de 1,2 milliard d'euros.



' Cette opération permettra au Groupe d'anticiper les prochaines échéances de financements obligataires et d'optimiser sa structure bilancielle ' indique le groupe.



