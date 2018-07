CNP Assurances : un directeur général nommé par intérim

30/07/2018 | 07:53

CNP Assurances indique que son conseil d'administration a décidé, après avis de son comité des rémunérations et des nominations, de nommer Antoine Lissowski directeur général par intérim à compter du 1er septembre.



Antoine Lissowski succèdera ainsi à Frédéric Lavenir, qui a décidé de quitter ses fonctions pour raisons personnelles le 31 août prochain, et occupera le poste jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.



Le conseil d'administration ajoute qu'un cabinet de recrutement a été mandaté pour accompagner le choix d'un nouveau directeur général. Il réitère sa pleine confiance dans la capacité des équipes de direction.



