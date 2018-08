L'Etat lance le mariage entre CNP Assurances et la Banque Postale

(Actualisation: informations supplémentaires sur les modalités de l'opération, déclarations de Bruno Lemaire, Philippe Wahl et Eric Lombard, réaction en Bourse de l'action CNP)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après des mois de négociation, le gouvernement saute le pas et lance le rapprochement entre CNP Assurances et La Banque Postale en vue de créer un grand pôle financier public.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a dévoilé les grandes lignes de ce rapprochement jeudi, après une réunion avec le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Eric Lombard, et le PDG du groupe La Poste, Philippe Wahl.

Le projet verra la CDC, conseillée par Lazard, apporter sa participation de 41% du capital de CNP Assurances à La Banque Postale, permettant à La Poste de se diversifier en proposant des services d'assurance en sus de ses services bancaires. En contrepartie, la CDC montera au capital du groupe La Poste, dont elle détient déjà 26%, et y deviendra majoritaire via la reprise de titres détenus par l'Agence des participations de l'Etat.

"L'Etat a un rôle majeur à jouer" dans le financement des territoires, a expliqué Bruno Lemaire, qui s'est réjoui jeudi de la création du pôle financier public "le plus puissant au monde, avec plus de 1.000 milliards d'euros au bilan". Cet acteur public doit permettre selon lui de mieux harmoniser le développement des régions françaises en gommant certaines inégalités.

Ce rapprochement marque également une accélération de la transformation du groupe La Poste, qui doit trouver de nouveaux relais de croissance face à la chute des volumes de courrier distribué. "C'est une opération absolument majeure et très importante", a commenté Philippe Wahl, le PDG du groupe La Poste. "Cela assure la pérennité de notre développement" via la création d'un grand bancassureur public et le renforcement des fonds propres du groupe, pour un montant d'environ 6 milliards d'euros correspondant à la valeur de marché des titres CNP cédés par la CDC.

Plusieurs obstacles restent à franchir

La naissance de ce nouvel acteur doit cependant franchir plusieurs obstacles réglementaires. L'Etat devant céder le contrôle direct de La Poste à la CDC, une évolution législative s'avérera nécessaire. Ce changement nécessitera un amendement au projet de loi Pacte, qui sera débattu à partir de la rentrée à l'Assemblée nationale. En prévision de ce débat, le ministre de l'économie a désamorcé jeudi les critiques sur un désengagement de l'Etat du groupe postal, affirmant que la "la Poste reste une entreprise 100% publique" et sera "plus puissante après cette opération". L'Etat continuera à surveiller les missions de La Poste et à nommer par décret son dirigeant, a précisé une source à L'Agefi.

Par ailleurs La Banque Postale demandera une dérogation à l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour éviter d'avoir à lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le solde du capital de CNP Assurances, dont elle détiendra plus de 55% après le dénouement du pacte d'actionnaires avec BPCE, prévu fin 2019. Mais alors que CNP Assurances affiche une capitalisation boursière de plus de 13,8 milliards d'euros, les minoritaires risquent d'être tentés de contester toute dérogation, ce qui pourrait coûter cher à la filiale bancaire de La Poste. "Si la dérogation à l'OPA n'était pas accordée, on s'adaptera à ce moment là", a précisé Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, jeudi.

La filialisation de CNP Assurances risque de mettre à mal la stratégie multicanal privilégiée ces dernières années par l'assureur, dont le développement sera désormais étroitement lié à celui de La Banque Postale, en France comme à l'international. Le mois dernier, alors que les discussions étaient déjà bien entamées sur ce rapprochement, CNP Assurances avait annoncé la démission de son directeur général Frédéric Lavenir.

Le titre CNP Assurance cède 0,4% jeudi dans un marché parisien en retrait de 0,2%.

-Bastien Bouchaud et François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; ed : ECH

