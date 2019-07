COCA-COLA : bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Coca-Cola a dévoilé des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre 2019, le fabricant américain de sodas a réalisé un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars, ou 61 cents par action, contre 2,3 milliards, ou 54 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 63 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 61 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti à 10 milliards de dollars, contre 9,4 milliards un an plus tôt. Wall Street tablait sur 9,9 milliards.Les ventes ont été soutenues par ses boissons gazéifiées, comme Coca-Cola sans sucre. Le groupe a également lancé son café prêt à boire, Costa Coffee, au Royaume-Uni.