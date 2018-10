Coca Cola : LES ACTIVITÉS D’EMBOUTEILLAGE DE COCA-COLA CANADA DE RETOUR EN MAINS CANADIENNES

Larry Tanenbaum et Junior Bridgeman appuient la vision qu’a Coca-Cola de devenir une « entreprise de boissons à part entière » à l’échelle du Canada, en offrant leur engagement à long terme et leur énergie entrepreneuriale

Todd Parsons, vice-président principal à Kilmer Group, dirigera le nouvel embouteilleur canadien au poste de président-directeur général; Ken Tanenbaum occupera celui de président exécutif

La Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une transaction visant l’achat de Rafraîchissements Coca-Cola Canada (RCCC) de The Coca-Cola Company. La transaction s’est conclue six mois après que The Coca-Cola Company annonce la signature d’une lettre d’entente avec les familles Tanenbaum et Bridgeman, et met un terme au vaste plan de refranchisage de toutes les activités d’embouteillage de la Société qui sont maintenant entre les mains de robustes propriétaires indépendants.

La Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée (CECCCL) a accueilli dans ses rangs 5 800 employés le samedi 29 septembre, lorsqu’elle a pris les rênes de toutes les activités d’embouteillage et de distribution de Coca-Cola au Canada, notamment le réseau national de plus de 50 centres de distribution et de 5 usines de fabrication qui appartenaient précédemment à RCCC.

CECCCL est une coentreprise canadienne de Larry Tanenbaum, O.C., un important homme d’affaires et philanthrope canadien, et Junior Bridgeman, un ancien joueur dans la NBA, entrepreneur réputé et PDG actuel de la Heartland Coca-Cola Bottling Company, établie à Kansas City.

Parmi les hauts dirigeants qui guideront CECCCL dans cette nouvelle aventure, nous comptons sur Todd Parsons, président-directeur général, et Stephen du Toit, vice-président directeur et premier dirigeant de l’exploitation. CECCCL sera aussi dirigée par un conseil d’administration où siégeront Ken Tanenbaum, à titre de président exécutif, et Rick A. Frazier, à titre de vice-président exécutif.

CECCCL profitera des décennies d’expérience que comptent ensemble Parsons et du Toit dans le secteur des biens de consommation. Tout récemment, Parsons occupait le poste de vice-président principal aux opérations de placement pour Kilmer Group; il était auparavant chef de l’exploitation et chef de la direction financière de Give & Go Prepared Foods, une entreprise spécialisée dans les aliments cuisinés surgelés.

du Toit a occupé de nombreux postes en gestion de chaîne d’approvisionnement aux quatre coins du monde depuis qu’il s’est joint à The Coca-Cola Company, en 1999. Il a déménagé au Canada en 2011, où il a occupé différents postes à portée croissante au sein de l’organisation d’embouteillage canadienne, dont ceux de : vice-président de la fabrication, directeur général des activités liées aux jus de Minute Maid, premier vice-président de la chaîne d’approvisionnement, à la tête de l’ensemble des initiatives stratégiques, tactiques et opérationnelles de la chaîne d’approvisionnement canadienne; et plus récemment, dirigeant du Bureau de transformation de l’entreprise, à la tête d’une équipe s’occupant des initiatives de productivité et de cette transaction.

« Coca-Cola, qui est présente au Canada depuis plus de 120 ans, est bien enracinée au pays, mais nous ne tenons pas cette position pour acquise, » a souligné Todd Parsons, président-directeur général de la Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée. « Nous sommes flattés et privilégiés de devenir les gardiens de cette histoire, en rapprochant les activités d’embouteillage de Coca-Cola au Canada à ses origines locales. Nous puisons notre énergie dans toutes les possibilités qui s’offrent à nous en matière d’innovation et de croissance auprès de nos clients; nous mettrons tous les efforts à renforcer les liens tissés avec les collectivités que nous servons. »

Shane Grant, président de Coca-Cola Limitée (CCL), l’unité d’affaires de The Coca-Cola Company au Canada, a renchéri : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec nos nouveaux partenaires de CECCCL afin d’exploiter toute la puissance de notre incroyable système. Nous avons la certitude que nous avons les partenaires idéaux pour assurer la croissance continue de nos activités et notre réussite dans le marché canadien, grâce à leur passion pour nos marques et à leur engagement à offrir la meilleure exécution pour notre gamme de boissons. »

La conclusion de l’entente avec CECCCL marque la dernière transaction du processus de déploiement du modèle de pointe pour le partenariat en matière de boissons de The Coca-Cola Company à l’échelle de ses territoires d’embouteillage en Amérique du Nord. Le système d’embouteillage de l’Amérique du Nord est maintenant composé de partenaires partageant la même vision économique, qui sont en mesure de servir nos clients majeurs tout en conservant des liens solides à l’échelle locale, dans les collectivités diversifiées de l’ensemble du Canada et des États-Unis.

Les conditions financières de l’entente avec CECCCL n’ont pas été dévoilées.

À propos de la Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée

La Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée compte 5 800 employés et exploite plus de 50 établissements, dont cinq usines de fabrication, à l’échelle des dix provinces canadiennes. L’entreprise offre une vaste gamme de boissons, dont un grand nombre sont offertes en version hypocalorique ou sans calories. Ces boissons englobent des boissons pétillantes, des eaux non pétillantes, des jus et des boissons fruitées, des boissons isotoniques, des boissons énergisantes et des thés prêts à boire. L’entreprise est fière d’offrir certaines des marques les plus populaires au Canada, dont Coca-ColaMD, Coke DièteMD, Coca-ColaMD zéro sucre, Coca-Cola LifeMC, SpriteMD, FantaMD, Barq’sMD, NESTEAMD, POWERADEMD, Minute MaidMD, DASANIMD, et vitaminwaterMD; ainsi que nos marques partenaires Canada DryMD, Monster EnergyMD, evianMD, et A&WMD.

Propulsée par un engagement continu envers le développement de collectivités durables, l’entreprise met l’accent sur les initiatives qui réduisent son empreinte écologique, créent un milieu de travail sécuritaire et inclusif pour les employés, et rehaussent le développement économique des collectivités où elle est établie. Pour en savoir plus, visitez le www.cokecanada.com.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une entreprise de boissons à part entière qui offre plus de 500 marques de boissons dans plus de 200 pays et territoires. En plus de ses boissons de marque Coca-Cola, la gamme de boissons de la Société compte certaines des marques de boissons les plus importantes à l’échelle mondiale, comme : les boissons à base de soja AdeS, le thé vert Ayataka, les eaux DASANI, les jus et nectars Del Valle, les boissons Fanta, le café Georgia, les thés et cafés Gold Peak, les thés Honest Tea, les smoothies et jus innocent, les jus Minute Maid, les boissons isotoniques POWERADE, les jus Simply, l’eau smartwater, le Sprite, les boissons vitaminwater, et l’eau de coco Zico. La Société transforme continuellement sa gamme de produits, qu’il s’agisse de réduire la teneur en sucre des boissons existantes ou de mettre en marché de nouvelles boissons novatrices. Elle met de grands efforts à limiter son empreinte environnementale par la restitution de l’eau et la promotion du recyclage. En association avec ses partenaires d’embouteillage, la Société compte plus de 700 000 employés à l’échelle mondiale, offrant des possibilités de développement économique aux collectivités locales partout dans le monde. Pour plus d’informations, consultez le site Coca-Cola Journey, au www.coca-colacompany.com, et suivez la Société sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn (en anglais seulement).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181001005431/fr/