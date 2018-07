Coca-Cola: Ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre grâce au Diet Coke

Le leader mondial des boissons non alcoolisées a fait état d'une croissance organique de 5% au deuxième trimestre.

Coca-Cola a décliné sa marque Diet Coke, très populaire, avec de nouveaux parfums et des conditionnements plus petits, répondant à la demande des consommateurs pour des boissons non alcoolisées à faible teneur en sucre ou sans sucre.

Les ventes en volume ont progressé de 2% sur le trimestre grâce à la bonne performance des produits sous sa marque principale Coca-Cola et de ses boissons à base de thé Fuze Tea.

Le bénéfice net part du groupe a atteint 2,32 milliards de dollars (1,98 milliard d'euros), soit 54 cents par action contre 1,37 milliard de dollars (32 cents par action) un an auparavant.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 61 cents par action, soit un cent de plus qu'attendu par le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.

Le chiffre d'affaires a reculé de 8% à 8,93 milliards de dollars sous l'effet de la cession des activités d'embouteillage aux marges relativement faibles. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 8,54 milliards de dollars.

(Nivedita Balu à Bangalore, Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)