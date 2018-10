Coca-Cola : dépasse les attentes au 3e trimestre

30/10/2018 | 13:39

Coca-Cola publie un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 14% de 58 cents au titre du troisième trimestre 2018, soit trois cents de plus que le consensus, et une expansion de 575 points de base de sa marge opérationnelle ajustée, en données comparables.



Cette amélioration de marge est liée aux efforts de productivités et à la sortie d'activités embouteillage du périmètre, une sortie qui explique une chute de 9% des revenus à 8,2 milliards de dollars. En organique, les revenus du géant des sodas ont augmenté de 6%.



'Cette croissance solide a été tirée par les innovations continues et les initiatives de gestion au sein des boissons pétillantes, comme le montre la croissance à deux chiffres des volumes de Coca-Cola zéro sucres', ajoute le groupe basé à Atlanta.



