Coca-Cola fait mieux qu'attendu au troisième trimestre

New York (awp/afp) - Le géant américain de sodas et de boissons non-alcoolisées Coca-Cola a dépassé les attentes au troisième trimestre, l'amour des consommateurs pour les bulles et les boissons moins sucrées ne se démentant pas.

La société est parvenue à faire progresser ses ventes en volume de 2% grâce à sa marque phare Coca-Cola et en particulier au succès du Coca-Cola zéro sucres, mais aussi aux sodas faibles en calories des marques Sprite et Fanta.

Dans les boissons non gazeuses les ventes ont été portées par Fuze Tea et Smartwater.

Combinée à une légère augmentation des prix, cette progression a porté la croissance organique (hors certains éléments exceptionnels) de ses revenus à 6%. En tenant compte du désengagement d'opérations d'embouteillage peu rentables, le chiffre a reculé de 9% par rapport au troisième trimestre de 2017 à 8,24 milliards de dollars.

Le bénéfice net a bondit de 30% à 1,88 milliards de dollars. Le bénéfice par action hors certains éléments exceptionnels a atteint 58 cents par action, mieux que ce qu'attendait Wall Street.

L'action gagnait un peu moins de 1% lors des transactions électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

afp/jh